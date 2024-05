Giulia De Lellis gela i fan: la decisione è definitiva, addio e conferma

Giulia De Lellis, ormai non ci sono più dubbi: la decisione è definitiva, l’addio è confermato e i fan sono rimasti senza parole.

Trovare la formula per diventare famosi, arrivati ormai nel 2024, può risultare molto complesso. Vero che con i social, soprattutto TikTok, la notorietà si cela dietro l’angolo, ma col rischio è che questa possa concretamene durare poco, pochissimo. Riuscire a restare sulla cresta dell’onda, quello risulta estremamente complesso. Il mondo dello spettacolo, poi, è molto difficile da raggiungere: entrare nel ‘salone’ dei VIP è un obiettivo molto complesso.

Riuscirci, poi, come ha fatto Giulia De Lellis nel corso degli ultimi anni rappresenta una vera e propria impresa: i social, manco a dirlo, sono stati un elemento cruciale nella vita dell’influencer che, ad oggi, ha raccolto un numero di follower davvero importante. Ben 5.3 milioni di seguaci su Instagram, un numero davvero importante che la pone tra le donne italiane più seguite in assoluto.

La storia d’amore con Andrea Damante è stata chiacchierata in maniera considerevole per anni: ancora oggi, infatti, ci sono tantissime persone che vorrebbero rivederli ancora insieme. Difficile, va detto, un ritorno di fiamma per la coppia, al netto di quelle che sono state diverse segnalazioni nel corso degli anni.

La storia d’amore con Carlo Beretta, di fatto, è stata l’ultima love story importante nella vita di Giulia: durata diversi anni, i due hanno catalizzato l’attenzione anche sui social e spesso si sono mostrati felici ed innamorati. Negli scorsi giorni la fine della relazione, contestualmente un altro uomo è entrato nella vita di Giulia.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, la fine è definitiva: il motivo spiazza tutti

Quella con Giano Del Bufalo, critico d’arte e fratello della famose attrice Diana, è stata una storia a quanto pare decisamente breve. Dei due è finito tutto alla luce del sole pochi mesi fa, e contestualmente tutto è finito nell’arco di brevissimo tempo. Almeno, queste sono le ricostruzioni di insider che andrebbe a confermare la fine di questa relazione con molte segnalazioni.

Si, ma qual è il motivo? E’ stata confermata la verità già raccontata qualche giorni fa: Giano dovrà trasferirsi a Londra per dei progetti lavorativi, ma Giulia non avrebbe alcuna intenzione di andare con lui in Inghilterra. La De Lellis, infatti, non vuole assolutamente allontanarsi dalla famiglia, soprattutto per dei periodi di tempo molto lunghi.

Giano avrebbe anche provato a convincerla, senza però riuscire a trovare risultato. Questa decisione del critico, insomma, avrebbe portato alla fine di questa breve storia d’amore.