Juve-Thiago Motta, cosi salta tutto: la firma con un altro club

Una svolta improvvisa che rovina i piani della Juventus. Thiago Motta può firmare per un altro club, tifosi delusi.

Sono ore caldissime per il futuro di tantissime panchine in Serie A. Gli addii di Pioli ed Allegri (entrambi ormai ufficiali) hanno scosso la parte alta della classifica del campionato italiano, ed al tempo stesso anche la situazione legata a Gasperini e l’Atalanta tiene tutti con il fiato sospeso. Le possibili evoluzioni possono trovare innumerevoli incastri, al netto di quelle che sono state le previsioni delle ultime ore.

Tutto può succedere: il Napoli attende di capire chi possa prendere in mano la squadra il prossimo anno, detto dell’addio di Francesco Calzona che alla fine di questo campionato riprenderà a pieno regime il suo ruolo di commissario tecnico della Slovacchia. Proprio Aurelio De Laurentiis è quello maggiormente interessato a capire come si evolverà questo rebus legato agli allenatori.

Pioli, Allegri, Gasperini cosi come Antonio Conte, sono tutti profili accostati alla squadra partenopea. Oltre al futuro allenatore all’ombra del Vesuvio, ovviamente anche le altre big che si sono liberate dei rispettivi allenatori adesso dovranno giocare le proprie carte e rimpiazzarli il prima possibile.

Tra queste c’è ovviamente la Juventus che negli scorsi giorni ha detto addio definitivamente a Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Coppa Italia: chi prenderà il posto del tecnico toscano? Tutto sembrava andare verso una direzione, ma nelle ultime ore ci sono stati dei risvolti che potrebbero risultare decisivi.

Juve-Thiago Motta, c’è il Chelsea: salta tutto?

Thiago Motta, dopo la stagione clamorosa a Bologna e la conquista della Champions League, proseguirà la sua carriera da un’altra parte. Preso atto di questo dato oggettivo, molti hanno accostato il suo profilo alla Juventus: da mesi, infatti, si parla proprio del possibile approdo dell’allenatore italo-brasiliano alla panchina bianconera.

Tutto fatto? Assolutamente no, considerando che lo stesso Motta ha su di sé gli occhi di tantissimi club in giro per l’Europa. E cosi ecco spuntare un’ipotesi che andrebbe a stroncare l’idea di vedere l’allenatore del Bologna in bianconero.

Tra i club maggiormente interessati a lui, infatti, c’è anche il Chelsea: la squadra inglese cerca proprio in tecnico di grado di poter rilanciare il progetto tecnico, e quello di Thiago Motta – visti anche i risultati di Bologna – sarebbe un profilo assolutamente idoneo.

Per sciogliere i dubbi servirà ovviamente capire le intenzioni dello stesso allenatore; molto di quello che sarà il futuro dipenderà dalla volontà di Thiago Motta e da quelle che sono le sue mire per il prossimo anno, oltre ovviamente a valutare sul tavolo progetti tecnici ed accordi economici.