Belen Rodriguez, ballo sensuale e spunta un uomo: chi è? E’ uscita allo scoperto

Chi è l’uomo che balla con Belen? I fan hanno subito provato a sollevare la questione, ed ecco la rivelazione in queste ore.

Che la vita di Belen Rodriguez sia costantemente al centro dell’attenzione mediatica, è un fenomeno oggettivo che abbiamo imparato a comprendere ormai tempo fa. Certo, parliamo di una delle showgirl più amate nel mondo dello spettacolo, ed è evidentemente questo che tiene incollate le persone al suo profilo Instagram. Ad oggi sono tantissimi (per l’esattezza 10.5 milioni) i follower che ogni giorni si fiondano sul profilo della modella argentina per seguire quello che fa nella sua vita.

Belen, dal canto suo, utilizza Instagram in maniera costante, pubblicando ogni giorno contenuti che riguardano certo la sua vita, ma anche il lavoro ed ovviamente i brand con i quali collabora. Un’ottima imprenditrice digitale sotto questo punto di vista, ed è evidentemente anche per questo che c’è grande attenzione sulla sua vita.

La stessa attenzione che Belen ha tenuto sempre viva anche per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. La storia d’amore tra la showgirl e Stefano De Martino è stata tra le più seguite in televisione e ‘cliccate’ sul web: una serie di tira e molla nel corso degli anni, ad oggi però sembra davvero che tra i due sia finita.

Resta, chiaramente, l’amore che entrambi nutrono per il piccolo Santiago ed in generale un grande rispetto reciproco, base fondamentale dalla quale sono nati i vari riavvicinamenti. Eppure, proprio in queste ore Belen ha pubblicato un video che i suoi fan stanno commentando intensamente.

Belen, un altro uomo nella sua vita: chi è nel video?

La bellissima Belen, come detto, spesso utilizza Instagram anche per pubblicare contenuti riguardanti la sua vita oltre al lavoro: foto bellissime, video dove le danza, proprio come l’ultimo che abbiamo visto pubblicare proprio nelle ultime ore. In questa clip si vede Belen che balla in compagnia di un uomo, ed è subito scattato il clamore mediatico: di chi si tratta?

Molti hanno fatto la stessa domanda nei commenti, provando a capire chi fosse la persona in video con Belen. E’ la stessa conduttrice, però, ad aver di fatto risposto implicitamente attraverso il post, visto che ha lasciato il tag proprio al personaggio in questione.

Questi è Francesco Panessa, imprenditore che si è visto spesso in compagnia di Cecilia Rodrigurez ed Ignazio Moser. Questi ultimi due, tra l’altro, sono ad un passo dal matrimonio, ed ecco spiegato il collegamento con la stessa Belen.