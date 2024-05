Sanremo 2025, Carlo Conti gela tutti: cambia il regolamento

La prossima edizione del ‘Festival di Sanremo’ sta già facendo discutere. Le parole di Carlo Conti in queste ore, cambia il regolamento!

Sanremo ha un nuovo conduttore. Dopo tanto parlare, infatti, nelle ultime ore è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Carlo Conti è il nuovo direttore artistico della kermesse canora, annunciato proprio dalla RAI che finalmente ha sciolto i dubbi sull’erede di Amadeus. Una scelta non scontata ma un nome, quello del conduttore toscano, che era emerso insieme ad altri.

Delusi I fan di Alessandro Cattelan, che secondo alcuni poteva essere il vero favorito di questa corsa alla condizione di Sanremo: giovane, brillante e soprattutto già esperto, visto che per lui si è aperta ormai tempo fa la porta di ‘X-Factor’, che ha condotto a SKY per diversi anni. Cattelan, però, non ha evidentemente trovato il consenso all’interno della stessa azienda pubblica, e cosi si è virato su altro.

Anche il profilo di Antonella Clerici ha stuzzicato le menti di quelli che dovevano decidere le sorti di Sanremo: eppure, anche in questo caso, la situazione non si è sbloccata nonostante la stessa conduttrice di ‘E’ sempre mezzogiorno’ ha già condotto il Festival nella sua carriera.

Insomma, gira che ti rigira, quello di Conti è sembrato il profilo più adatto, e magari anche in continuità con quanto fatto da Amadeus. Una continuità che, però, non sarà totale almeno stando a quanto dichiarato proprio da Carlo nelle ultime ore.

Sanremo 2025, Carlo Conti cambierà il regolamento: arriva l’annuncio

Qualcosa cambierà, e questo c’era da aspettarselo: Conti non è il tipo che prende in mano una trasmissione senza cercare di implementare qualcosa che porti la sua firma in calce, figuriamoci il ‘Festival di Sanremo’. Certo, non ci si aspettava un annuncio cosi presto riguardo quello che è il regolamento della competizione.

Esatto, Carlo ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in queste ore dove annuncia che verrà cambiato qualcosa già alla base, a cominciare dunque dal regolamento. “Se cambierò qualcosa nel regolamento? Forse sì, qualcosa sì, vedremo, ci sto pensando, ci sto ragionando”, ha detto il conduttore ai microfoni del TG1.

“Qualche novità ci sarà, ma Sanremo resta sempre Sanremo. È una meravigliosa festa della musica. Adesso – le parole di Conti – ci metteremo al lavoro con serenità, tranquillità e leggerezza, cercando di divertire il pubblico e regalare leggerezza in questo periodo in cui ce n’è molto bisogno”, ha detto ancora Conti.