Marisol dice addio a Petit: deve andarsene, non c’è più niente da fare

Amici di Maria De Filippi è terminato sabato scorso con la vittoria di Sarah Toscano, ma in queste ore a far parlare di sé è Marisol Castellanos.

La stagione televisiva 2023/24, di fatto, sta giungendo alla fine. Tra i vari programmi di successo terminati in questi ultimi giorni bisogna aggiungere sicuramente ‘Amici’. Sabato scorso, infatti, c’è stata la finale, vista dalla bellezza di più di 4 milioni di telespettatori, del talent creato da una delle regine della nostra televisione, ovvero Maria De Filippi.

A vincere l’edizione quest’anno è stata la giovanissima (appena 18 anni) Sarah Toscano. La cantante di Vigevano ha battuto nel rush finale un’altra assoluta protagonista di quest’anno, esattamente Marisol Castellanos che, però, è stata la vincitrice per quanto riguarda la categoria che riguarda il ballo.

La giovanissima ballerina, nata a Cuba nel 2006, si è poi trasferita in Italia (esattamente a Biella, Piemonte) con la famiglia a soli sei anni, ha davvero conquistato il cuore di tutti, ma specialmente quello di un altro top di questa stagione di Amici, ovvero il cantante Petit. La loro storia d’amore ha incantato tutti, anche se a breve i due saranno costretti a separarsi.

Amici di Maria De Filippi: Marisol Castellanos vola a New York per frequentare una prestigiosa scuola di ballo

Marisol Castellanos, oltre a vincere la categoria ballo, è riuscita infatti ad ottenere anche una prestigiosa borsa di studio per la Hailey School, importantissima scuola di ballo che si trova a New York. I due, quindi, dovranno separarsi per un po’, ma questa è un’occasione che la giovane ballerina non può assolutamente perdere.

Tuttavia, prima della partenza alla volta di New York, la stessa Marisol Castellanos ha annunciato che dovrà fermarsi per un po’: “Il ginocchio non sta molto bene. Ho il bisogno di prendermi un periodo di pausa per poterlo curare, non conosco esattamente i tempi che ci vorranno per curarlo. In questi mesi ho stretto molti i denti”.

L’annuncio della ballerina si è poi concluso con una bella iniezione di fiducia sia per lei che per i suoi tantissimi fan: “Dovrò, probabilmente, dovrò sottopormi ad un intervento, ma non mi fermerò a lungo”. Proprio quest’ultima frase, di fatto, ha fatto tirare un sospiro di sollievo per il futuro di Marisol Castellanos.