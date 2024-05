“Mi hanno menata”: Michelle Hunziker svela il terribile dramma

Il dramma raccontato da Michelle Hunziker: la conduttrice non ha peli sulla lingua, ha vuotato il sacco e lasciato i fan senza parole.

Ha cominciato proprio in questi giorni una nuova avventura televisiva con ‘Io Canto – Family’, e cosi Michelle Hunziker nuovamente è tornata al centro dell’attenzione mediatica. La sua esperienza sotto il punto di vista televisivo è ovviamente vastissima, ed è anche per questo che in casa Mediaset si fidano molto di lei, al punto da darle prontamente un programma in prima serata.

Non è la prima volta che Pier Silvio Berlusconi si affida a lei proprio per dare uno slancio al palinsesto, nella speranza di coinvolgere una fetta di pubblico importante. Michelle, dal canto suo, risponde sempre presente. La bella conduttrice svizzera non si è mai tirata indietro, ed ha sempre dimostrato grandissime capacità sotto il punto di vista delle conduzione.

Una showgirl a tutti gli effetti ma soprattutto una donna che negli anni ha attirato il forte gradimento del pubblico. La Hunziker, infatti, è una delle donne più amate dal pubblico televisivo. La sua presenza mette allegria, trasmette energia e proprio per questo dai tempi di ‘Zelig’ al fianco di Claudio Bisio, Michelle è sempre stata sinonimo di grande leggerezza ed allegria.

Certo, sono passati anni da quella magica avventura, e proprio la 47enne nativa di Sorengo ne ha fatta di strada. Negli scorsi mesi l’abbiamo vista al timone di una delle avventura più personale, ‘Michelle Impossible’, ancora in casa Mediaset.

Michelle Hunziker, la terrible rivelazione sulla sua vita

Adesso, come detto, questa nuova esperienza con ‘Io Canto – Family’, che la vede protagonista assoluta. Michelle ha avuto anche la capacità di superare tantissimi momenti di difficoltà, non avendo mai particolari remore nel raccontare episodi anche spiacevoli della sua vita. E cosi proprio la showgirl, nel corso di una lunga intervista a ‘Chi’, ha vuotato il sacco su un qualcosa che riguarda il suo passato.

Michelle, infatti, è stata vittima di bullismo, come lei stessa ha raccontato: “Mi bullizzavano, l’ho imparata in cortile a furia di essere menata. Il bullismo c’è sempre stato, così come la discriminazione”, ha ammesso la Hunziker. Parole durissime che chiaramente raccontato di un passato turbolenti.

“Ho imparato a difendermi. Mia mamma non è mai intervenuta perché ci insegnava che così saremmo diventati più forti”, ha ancora detto Michelle. Donna di grande personalità con un vissuto dal quale, evidentemente, lei stessa ha provato a tirare fuori il meglio possibile.