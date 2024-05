Djokovic, addio al Tennis? Annuncio improvviso di Novak

Possibile che Novak Djokovic dica addio al Tennis da qui a breve? In queste ore è arrivato proprio l’annuncio del tennista serbo.

Una stagione davvero particolare quella sta vivendo Novak Djokovic che resta numero uno al mondo, si intende, ma sul quale si addensano nubi sempre più fitte. L’esperienza in quel di Roma non è stata particolarmente positiva (al di là della bottiglia che gli è finita in testa), ed ora si guarda al futuro con la speranza di poter dare una sterzata che possa dare soddisfazione anche ai tifosi.

Certo, Nole l’aveva chiarito fin dall’inizio: non c’è la voglia spasmodica di inseguire i trofei ma la necessità di migliorare il proprio gioco, superare alcuni limiti e presentarsi al meglio per le Olimpiadi. Questo il mood che Novak sta cercando di portare avanti dall’inizio, mentre alle sue spalle ci sono dei giovani che stanno provando ad insidiare il suo trono.

Il primo, manco a dirlo, è proprio Jannik Sinner che al momento si trova proprio alle spalle di Djokovic, in quel secondo posto che non è mai stato così vicino al primo. Il tennista serbo, dal canto suo, resta molto tranquillo è guarda al futuro con serenità, senza dimenticare gli obiettivi prefissati.

C’è chi, però, nutre dei dubbi proprio su quello che è il percorso di Novak: qualcuno, infatti, sta pensando a possibili decisioni clamorose da parte di Djokovic; tra questo, va detto, anche l’addio al Tennis. C’è una corrente di pensiero tra i tifosi, infatti, che sostiene come il tennista sia una fase di discernimento dopo il ritiro sia una scelta contemplata e caldeggiata.

Djokovic lascia il Tennis? Arriva l’annuncio del serbo

Possibile che Novak lasci il Tennis nel corso dei prossimi mesi? In questi giorni è arrivata proprio la risposta del tennista che ha voluto dare un chiarimento molto netto su quest’eventualità. Djokovic ne aveva parlato durante la permanenza in Australia, nel corso di una puntata del podcast Good Trouble di Nick Kyrgios: “Il piccolo Novak, il Novak di quattro anno, che ha iniziato a giocare a tennis a Kopaonik in Serbia, ama ancora questo sport e ha ancora fame”, ha detto il tennista serbo.

Nole, poi, in una conferenza stampa pre torneo di Ginevra, ha fatto un riferimento alla condizione di Nadal, ormai vittima costante di infortuni, facendo un parallelismo anche sulla sua situazione: “Sono triste per tutti gli infortuni che ha subito Nadal e mi sento fortunato se guardo alla mia carriera. Mi auguro di restare in forma ancora per un po’ di tempo, perché amo questo sport e non sento vicino il ritiro“, la sua rivelazione.