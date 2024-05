La ricetta per l’unico tiramisù al mondo che non fa ingrassare, non crederete ai vostri occhi

In questo periodo in cui l’obiettivo principale di tante persone è quello di perdere peso, la nostra redazione vi indica la ricetta di un tiramisù che non fa ingrassare.

Con le ultime settimane di maggio, di fatto, l’estate 2024 sta ormai bussando alle porte di ognuno di noi. Questi, infatti, sono i giorni in cui si prenotano le tante desiderate vacanze estive, sempre se non lo si è già fatto. Tuttavia, vista la prova costume ormai imminente, le persone in queste settimane sono impegnate a ‘buttar via qualche chilo’.

In questi giorni, di fatto, tra le ricerche su internet più cliccate bisogna sicuramente inserire sia quello che riguarda gli esercizi di fitness che quelli dei frullati detox. Tuttavia, al netto della volontà di voler perderde peso, è sempre un peccato a dire no al buon cibo, soprattutto se si sta parlando di un gustosissimo tiramisù.

Si sa, però, che questo tipo di dolce non è certamente leggero, anche se è davvero perfetto per chiudere una cena con famiglia ed amici. Per ovviare questo pseudo ‘senso di colpa’, la nostra redazione vi sta per proporre la ricetta di un tiramisù che, incredibilmente, non fa infragrassare.

Ecco la ricetta del tiramisù ‘dietetico’: la bontà vi sorprenderà

Come scritto anche dal portale italiano ‘polidoro.it’, infatti, questa ricetta ‘dietetica’ non comporta l’utilizzo nè del mascarpone e nè della panna. Inoltre, in questo tiramisù non ci sarà neanche la presenza delle uova.

Ecco gli ingrendienti principali di questa ricetta che vi farà compagnia per tutta l’estate, e non solo:

500 grammi di yogurt magro al caffè

Una tazzina di caffè espresso

Pavesini q.b.

Cacao mare in polvere

Il primo passo, ovviamente, è quello di prepare una tazzina di caffè, poi bisogna prendere una ciotola dove si andrà a mescolare lo yogurt magro al caffè con l’intento di renderlo ancora più cremoso. Una volta fatto questo, si devono prendere i pavesini e bagnare nell’interno del caffè che bisogna allungare con l’acqua e disponibili nel vassoio in cu si è deciso di preparare il tiramisù.

Bisogna inserire un primo strato di biscotti inzuppati e poi un primo strato di yogurt al caffè, si terminerà quando tutti gli ingredienti saranno finiti. L’ultimo step di questa ricetta è contraddistinto dal chiudere l’ultimo con lo yogurt e dallo spolverare del cacao amaro.