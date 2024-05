Uomini e Donne, l’annuncio di Ernesto Russo gela i fan

Ernesto Russo, tra i protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, ha gelato i fan tramite un suo annuncio.

Anche in questa stagione televisiva, di fatto, il programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ è stato tra quelli che hanno avuto più successo. Il format sta andando ancora in onda, anche se le registrazioni sono terminate circa due settimane fa.

In questi giorni, dunque, Canale 5 sta trasmettendo le ultime puntate di una stagione che ha visto tantissimi protagonisti.Tra questi bisogna sicuramente inserire Ernesto Russo. Quest’ultimo, dopo più di qualche anno di assenza dal format, era tornato per diventare uno dei corteggiatori del ‘Trono Classico’ di Ida Platano.

Tuttavia, dopo essersi reso conto di essere incompatibile con la tronista, Ernesto Russo lasciò il corteggiamento della tronista. Anche se l’imprenditore è tornato nel format solo qualche settimana dopo, ma questa volta tra i protagonisti del ‘Trono Over’. L’uomo è stato protagonista di diverse frequentazioni, soprattutto quella con Barbara De Santi, ma in queste ultime ore è stato anche protagonista di un annuncio che ha gelato i fan.

Uomini e Donne, creati profili falsi di Ernesto Russo su TikTok per proporre investimenti truffa

Come dichiarato dallo stesso corteggiatore, infatti, alcuni utenti hanno rubato alcune sue foto per creare su TikTok dei suoi profili falsi, proponendo anche degli investimenti truffa. Ernesto Russo, quindi, ha subito avvisato i suoi fan per evitare che cadessero in questi tentativi di raggiri economici.

Nel frattempo, proprio in queste ultime puntate, l’imprenditore è stato ‘allontanato’ da Uomine e Donne . A farlo durante la registrazione di una puntata è stata la stessa Maria De Filippi. La conduttrice, dopo varie segnalazioni, si è infatti espressa così nei confronti di Ernesto Russo: “Sono arrivate nella nostra redazione diverse segnalazioni. Ci sono delle fotografie di te con una ragazza mentre siete in un ristorante”.

Ernesto Russo ha subito confermato di aver conosciuto donne all’esterno del format: “Sì, è successo. Posso lasciare il programma se tutto questo crea dei problemi”. La risposta di Maria De Filippi non si è fatta attendere, anzi: “Tutto questo è incompatibile con il programma, quindi sì”.