“Stefano e Belen di nuovo insieme!”: colpo di scena, è tutto vero

Stefano De Martino e Belen Rodriguez nuovamente insieme? Arriva la notizia proprio in queste ore, è un vero colpo di scena.

Parlando di coppie all’interno del mondo dello spettacolo, non si può escludere quella composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino tra quelle più chiacchierate degli ultimi anni. I due hanno dovuto affrontare momenti di crisi ed ovviamente la separazione (più di una volta), provando quindi a stare insieme al netto delle difficoltà.

Ad oggi, però, i due sembra davvero abbiano preso strade molto diverse. Dopo l’ultimo allontanamento, Belen e Stefano hanno capito in maniera molto concreta che la convivenza tra due personalità del genere è molto complicata. Resta il rammarico di due ragazzi che non si può di certo dire non abbiano provato a stare insieme nonostante tutto, anche per amore del piccolo Santiago.

C’è un fandom molto importante che sogna di poterli vedere insieme, ancora, uniti come li abbiamo visti nei momenti migliori. Ci sono stati dei periodi dove la coppia ha davvero fatto sognare tantissimi fan, proprio perchè si è mostrata in una sintonia tale da fare invida a tantissime persone.

Le speranze di un ritorno di fiamma, ad oggi, sono davvero minime, anche se… Proprio in queste ore è emersa una notizia che sta facendo il giro del web e sulla quale, ovviamente si è creato un chiacchiericcio mediatico considerevole.

Stefano e Belen di nuovo insieme? C’è la mano di Maria De Filippi…

Vedere nuovamente insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbe essere possibile. Come? Attraverso un nuovo programma che starebbe frullando nella testa di Pier Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato da ‘DiPiù Tv’, infatti, patron di Mediaset avrebbe intenzione di riunire gli ex coniugi per affidare loro un programma in prima serata.

E’ chiaro che la coppia Belen-Stefano creerebbe un hype importante, ed anche l’alchimia tra i due potrebbe risultare propedeutica per portare sul piccolo schermo un prodotto molto divertente per i telespettatori.

L’idea c’è e Pier Silvio avrebbe individuato anche un intermediario per convincere De Martino e la Rodriguez a firmare un accordo di pacifica convivenza per condurre un programma insieme: Berlusconi, infatti, starebbe pensando a Maria De Filippi (amica della coppia) per provare a smussare gli angoli e convincerli ad accettare la proposta.