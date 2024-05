Bevi e dimagrisci: 4 frullati detox che ridurranno il tuo girovita per l’estate 2024

Considerando che l’estate è ormai alle porte, la nostra redazione vi ha voluto indicare ben quattro frullati detox

L’estate è sempre più vicina. Già negli ultimi weekend, infatti, tantissime persone non sono rimaste a casa, visto che hanno affollato sia città d’arte che, soprattutto, spiagge.

Questo mese di maggio, infatti, è stato contraddistinto da bellissime giornate di sole, dove la temperatura era anche più alta dei consueti parametri primaverili. Anche per questo motivo, questo periodo è sicuramente caratterizzato dalla volontà di tantissimi soggetti di rimettersi in forma dopo un inverno fatto di cibo, bevande e poco movimento.

Queste settimane, quindi, sono caratterizzate da tantissimo esercizio fisico, ma non solo. Tante persone, di fatto, fanno anche uso di frullati detox, ovvero quelle bevande che aiutano a dimagrire.

Ecco i 4 frullati detox che vi aiuteranno a dimagrire

Una di queste, come riportato anche da ‘cosmopolitan.com’, è infatti il Green Juice. Questa bevanda è rinfrescante ad azione detoxing ed è un succo verde a base di spinaci, limone, cetrioli e zenzero. Questo frullato potrebbe rappresentare un ottimo metodo per combattere il cosiddetto ristagno dei liquidi. Ecco la ricetta: tagliare il cetriolo a fette, frullare in un mix con un succo di limone, uno spicchio di zenzero e 150 gr di spinacini. Una volta che si è amalgamato, si potrà consumarlo freddo aggiungendo anche qualche cubetto di ghiaccio.

Un altro frullato detox da ‘tenere d’occhio’ è sicuramente lo Strawberry Skin Glaze. Questo frullato, creato da Hailey Bieber (moglie del cantante Justin), è a base di fragole, datteri ed avocado ed è facilissimo da ‘ricreare’: frullare una tazza di fragole, due datteri, ¼ di avocado, metà cucchiaio di sciroppo d’acero e latte di mandorla, poi bisognerà unire il composto in un bicchiere di crema di cocco e di sciroppo di fragole e mescolare il tutto con l’aggiunta di due cucchiai di collagene in polvere.

Il terzo che vi indichiamo, invece, è lo smoothie matcha avocado. Questo frullato è ricco di omega -3 ed antiossidante. Ecco come realizzarlo: un avocado, una banana, latte di mandorla e polvere di matcha da mescolare a velocità alta con un frullatore. Questa bevanda, di fatto, è perfetta per iniziare la giornata con una botta di energia.

L’ultimo frullato detox da segnalare è lo smoothie al pomodoro. Tale bevanda è ricca di licopene, fosforo e vitamine C/K e si prepara davvero facilmente. Dopo aver lavato il pomodoro, infatti, basterà affettarlo e frullarlo in un centrifugatore ed aggiungere un cucchiaino di miele per dolcificare