“Io a dormire per strada…”: dopo ‘Amici’ è arrivata la terribile rivelazione

Da ‘Amici’ al dormire per strada: il racconto ha lasciato tutti assolutamente senza parole. Ha parlato l’ex protagonista.

La finale di ‘Amici’, come spesso succede, ha catalizzato l’attenzione mediatica della scorsa settimana. Ogni anno, infatti, la scuola di Canale 5 riesce a tirare fuori dei talenti molto importanti e che sono destinati inevitabilmente a catturare la scena musicale italiana. L’ultimo esempio, più calzante che mai, porta il nome di Angelina Mango che è riuscita in breve tempo a scalare la vetta con una personalità che ad oggi ancora lasci senza parole.

La vittoria del ‘Festival di Sanremo’ è arrivata tra le polemica, con Geolier e i suoi fan che hanno conteso il premio fino alla fine, salvo poi vedere la figlia d’arte arrivare fino in fondo e vincere la competizione. Al netto di questo, però, Angelia ha dimostrato concretamente quanto la scuola di ‘Amici’ possa davvero forgiare degli artisti in grado di fare capolino sulla scena musicale e diventare concretamente delle star.

Questa è ovviamente la speranza di Sarah, vincitrice dell’ultima edizione. Il segreto di Maria e dei suoi allievi, ovviamente sta anche in quelli che sono coloro i quali collaborano con la scuola e si occupano della crescita degli allievi. Dai coach canori ai coreografi, la De Filippi si affida sempre a professionisti molto importanti.

Proprio uno di loro è uscito alla scoperto in queste ore, raccontando di aver dormito per strada! Parole che hanno commosso tutti, soprattutto quei fan che hanno visto questo particolare personaggi curare ‘Amici’ per diversi anni. Ma di chi si tratta?

‘Amici’, dopo l’addio al programma la rivelazione: “Dormire per strada…”

Luca Tommassini nel 2018 è diventato direttore artistico di ‘Amici’: una notizia chiaramente che ha inorgoglito la stessa Maria De Filippi, visto il curriculum di tutto rispetto di Luca. Un personaggio che ha avuto modo di saggiare il suo talento in tutto il mondo, fino ad arrivare al programma di Canale 5. Una carriera, quella di Luca, che ha dovuto affrontare delle difficoltà evidente.

E’ stato lui stesso a raccontare un episodio molto particolare, visto che dopo aver partecipato ad un privo che gli ha cambiato la vita: “Ero clandestino, ufficiale e orgoglioso: sono andato a studiare negli Stati Uniti d’America a 16 anni, da solo. Andavo a lavorare da giovanissimo e ho messo i soldi da parte per andare studiare lì…”, il suo racconto a ‘La Volta Buona’.

“La coreografa di quel provino mi portò con lei in macchina, aveva il telefono in auto: mi scrisse su un foglietto di andare ad un indirizzo il giorno dopo”, prosegue il racconto di Tommassini. “Tra l’altro i miei amici quella sera mi cacciarono di casa perchè per loro non era giusto che un ragazzo italiano, clandestino, vincesse un ruolo così importante. Da lì iniziai a dormire per strada…”, l’assurda rivelazione del coreografo.