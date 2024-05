Sanremo 2025, scelti due conduttori: l’annuncio è definitivo

Addio Amadeus, chi condurrà Sanremo nel 2025? Spunta la soluzione proprio in queste ore, ci saranno due conduttori.

Le ultime edizioni del ‘Festival di Sanremo’ sono state contraddistinte senza ombra di dubbio da quello che è stato il lavoro eccezionale da parte di Amadeus. Il direttore artistico degli ultimi 4 anni della kermesse canora italiana, è stato il vero mattatore di quello che è tornato ad essere un evento splendente e seguito da tutto il nostro paese. Con Amadeus, possiamo dirlo senza timore di smentita, il Festival è davvero rinato, riuscendo anche a far breccia nei cuori dei più giovani.

Si, perchè il grande problema che si era venuto a creare risiedeva proprio nel distacco tra l’evento e le nuove generazioni: l’obiettivo di Amadeus è stato proprio quello di avvicinare queste due realtà, andando a trovare i giusti escamotage. Cosi è stato: non soltanto la scelta vincente dei cantanti, molti beniamini dei giovanissimi, ma anche una strutturazione del Festival in grado di attirare i più più piccoli.

Ed allora ecco iniziative come il ‘FantaSanremo’, non ideata da Amadeus ma ampiamente tollerata e praticamente inglobata all’interno del Festival; ed ancora ospiti interessanti, alchimia con co-conduttori e co-conduttrici, a cominciare dal duo vincente formato insieme a Fiorello. Insomma, la sensazione è che proprio Amadeus abbia messo la firma in calce su questa nuovissima fase del Festival, splendete in maniera considerevole.

Sanremo 2025, due conduttori: parla Cattelan…

Ora si guarda al futuro con l’incertezza di chi ha perso un pilastro importante. Amadeus, come noto, ha lasciato la RAI: dopo anni di onorata carriera, il conduttore ravennate è passato a ‘Warner Discovery’, e lo ritroveremo sul ‘NOVE’ con nuovi programmi e l’entusiasmo di chi è chiamato a fare cose importanti all’interno di un contesto che ha puntato fortemente su di lui.

Si, ma cosa succederà adesso al ‘Festival di Sanremo’? Il primo passaggio cruciale risiede nella scelta di quello che sarà il conduttore. Si stanno facendo diversi nomi ormai da mesi, anche se la soluzione definitiva non sembra essere ancora arrivata.

Eppure, proprio nelle ultime ore si sta facendo largo un’ipotesi davvero affascinante: due conduttori, due nomi che conierebbero interamente il pubblico visto che parliamo di personaggi estremamente trasversali. Carlo Conti ed Alessandro Cattelan potrebbero condurre il ‘Festival di Sanremo’ nel 2025? E’ questa l’indiscrezione molto forte.

A parlare proprio di una possibile collaborazione con Conti è stato proprio Cattelan, intervenuto ai microfoni de ‘Il Fatto Quotidiano’: “Carlo è una di quelle persone che all’interno di questo mondo metto nella categoria dei miei amici, anche se non ci vediamo tutti i giorni”, ha detto Alessandro.

“Quando sono arrivato in Rai è stato uno dei più carini con me ad accogliermi, così come Antonella Clerici”, ha ancora proseguito Cattelan, tirando in ballo anche la conduttrice di Legnano. “Sono sicuro di una cosa: che sia con Carlo che con Antonella farei qualsiasi cosa, a prescindere da Sanremo”, le sue parole. Insomma, non un vero e proprio annuncio ma di sicuro una porta aperta.