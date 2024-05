Djokovic manda ko Sinner: la scelta a sorpresa rovina i piani azzurri

In attesa dell’inizio del secondo Slam della stagione, ovvero il Roland Garros, Novak Djokovic ha preso una decisione che ha spiazzato il nostro Jannik Sinner.

Una volta che si sono conclusi gli Internazionali di Roma, vinti dal tedesco Zverev, la luce dei riflettori è tutta rivolta verso l’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda la superficie della terra, ovvero il Roland Garros di Parigi. Tra i tennisti più attesi bisogna ovviamente inserire il nostro Jannik Sinner.

L’altoatesino, di fatto, ha sempre ribadito che lo Slam parigino era tra i suoi principali obiettivi di questa stagione, anche se la sua presenza non è ancora sicura. Jannik Sinner, per colpa dell’infortunio all’anca riportato durante il torneo di Madrid dello scorso aprile, ha infatti dovuto saltare gli Internazionali che si sono svolti nei giorni scorsi nella nostra Capitale.

Negli ultimi giorni, però, c’è molta più fiducia per vedere Jannik Sinner sui campi di Parigi. Sia l’altoatesino che Darren Cahill (uno dei membri più importanti dell’entourage del tennista) hanno infatti pubblicato dei post sui social in cui hanno confermato di essere al lavoro per essere presenti al Roland Garros. Tuttavia, in attesa di conoscere la decisione dell’ultimo vincitore degli Australian Open, bisogna registrare una decisione di Novak Djokovic che ha spiazzato lo stesso Jannik Sinner.

Tennis, Novak Djokovic spiazza Jannik Sinner: il serbo parteciperà al Genevaa Open

Il tennista serbo, infatti, ha annunciato che parteciperà al Geneva Open ( torneo 250 del circuito ATP). Questa decisione di Novak Djokovic potrebbe risultare un brutto colpo per il nostro Jannik Sinner sulla corsa alla prima posizione della classifica ATP. Se l’altoatesino dovesse saltare il Roland Garros, di fatto, al tennista serbo basterebbe arrivare in semifinale sia a Ginevra che a Parigi per confermare l’attuale primato al mondo.

Tutto potrebbe cambiare se Jannik Sinner dovesse decidere di partecipare al Roland Garros. Il tennista di Sesto, visti i pochi pochissimi punti dell’anno scorso da difendere (dove uscì al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier), potrebbe recuperare tantissimo rispetto a Novak Djokovic, il quale è il campione in carica dello Slam parigino.

Il serbo esordirà domani a Ginevra contro il tedesco Yannick Hanfmann e solo dopo questa partita si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni fisiche. Novak Djokovic, infatti, non arriva da un gran bel periodo, considerando anche quello che è successo a Roma, ovvero la borraccia che l’ha colpito mentre stava firmando alcuni autografi e l’eliminazione subita ai sedicesimi di finale contro il cileno Tabilo.