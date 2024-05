“Chiara Ferragni ha un nuovo flirt col campione di tennis”, Corona lancia la bomba

Un nuovo flirt per Chiara Ferragni. A svelarlo è stato Fabrizio Corona, spunta il nome dell’uomo che potrebbe aver rubato il cuore dell’ex di Fedez.

La fine della storia tra Fedez e Chiara Ferragni è stata al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi. E ci mancherebbe, considerando che stiamo parlando di una delle coppie che più ha regalato ai media elementi sui quali poter costruire e raccontare. Il loro matrimonio è stato un vero e proprio evento mediatico, senza dimenticare tutto quello che è stato il lavoro social di questi anni, o anche la serie tv ‘The Ferragnez’, seguita da tantissime persone.

Insomma, Federico e Chiara non hanno mai ‘badato a spese’ sotto il punto di vista del racconto e di quello che è stato dato ai follower e, di riflesso, ai media. Una volta arrivata la rottura, però, proprio quell’impero mediatico costruito negli anni è come se fosse imploso, vittima di quella stessa notorietà che ha cominciato a diventare pesante proprio nel momento di maggiore difficoltà.

Lo scandalo Pandoro che ha coinvolto la Ferragni è stato il primo scossone al quale, però, sono seguiti tutta una serie di problemi: la coppia non ha retto, nonostante si fosse mostrata sempre felice nel corso di questi anni. Fedez ha preso la sua strada, Chiara altrettanto: ad oggi i due non stanno più insieme. Entrambi stanno provando a rifarsi una vita, e proprio in queste ore sarebbe emersa un’indiscrezione molto particolare riguardo l’imprenditrice.

Chiara Ferragni, un nuovo flirt: Fabrizio Corona svela tutto

Se è vero che è stato Fedez a rubare la scena negli ultimi giorni col caso legato a Cristiano Iovino, adesso sembra essere arrivato il turno di Chiara. Per lei, infatti, ci sarebbe un flirt segreto che sarebbe venuto fuori proprio in queste ore. Si, ma con chi? A svelarlo è il portale di Fabrizio Corona ‘Dillinger News’, che ha provato ad accendere i riflettori su alcuni elementi che porterebbero ad una sentenza: potrebbe esserci un altro uomo nella vita di Chiara Ferragni.

Si tratterebbe di Alexander Zverev, tennista numero 4 della classifica ATP e ultimo campione dell’ATP di Roma. La vittoria è arrivata proprio in questi giorni, con il tennista tedesco che ha sconfitto in finale Jarry. Ma cosa porterebbe ad un possibile flirt con la regina italiana dei social?

I due avrebbero alloggiato nello stesso albergo e improvvisamente sarebbe scattato anche il segui su Instagram. Secondo ‘Dillinger News’, insomma, ci sono diversi indizi che lascerebbero pensare ad un qualche tipo di collegamento tra i due.