Tommaso Zorzi sotto shock: la rivelazione sconvolgente, ha sporto denuncia

Una terribile disavventura per Tommaso Zorzi. Il racconto mette i brividi, è scatta anche la denuncia da parte dell’ex gieffino.

Tra i personaggi che hanno trovato notorietà anche attraverso reality show, di sicuro Tommaso Zorzi rientra tra quelli più noti. La sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ nell’ormai ‘lontano’ 2020/21 è stata vincente, ed ha spinto la sua carriera televisiva verso il successo. L’ex gieffino, infatti, proprio all’interno della casa si è fatto amare da un pubblico che ha apprezzato e non poco la sua spontaneità ma anche il suo senso dell’umorismo e quella capacità di intrattenere il pubblico senza particolari fronzoli.

Tommaso ha dato molto nel corso del programma, ricavando al tempo stesso un amore smisurato da parte dei telespettatori. E cosi la quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è stata vinta proprio da lui, con un epilogo che ha commosso tutti: il montepremi di 100 mila euro, per volontà dello stesso Tommaso, è stato interamente devoluto in beneficenza.

Una decisione che testimonia anche i valori che lo stesso Tommaso coltiva dentro di sé. Valori che, al tempo stesso, l’hanno anche aiutato a costruire un carattere forte, che non si lascia sottomettere dagli altri. Si è visto nel corso della sua esperienza all’interno della casa, e si continua a vedere tutt’ora anche grazie a quella che sono i racconti di vita che spesso lo stesso Zorzi racconta attraverso i social.

Tommaso Zorzi, scatta la denuncia: l’ex gieffino racconta tutto

L’ex giudice di ‘Drag Race Italia’ è stato vittima di una sorta di sequestro di persona, almeno stando a quanto raccontato da egli stesso nelle scorse ore. Un episodio che ha del singolare e che trova radici in quella che è una delle attività di Tommaso, ovvero la gestione alcuni appartamenti all’interno di un condominio.

Proprio da qui parte una triste disavventura che ha costretto Tommaso a sporgere denuncia: “Questo signore che continua a rompere i cog***ni su questa questione di Airbnb, quando eravamo giù nei garage a un certo punto se ne va e di proposito mi chiude a chiave dentro, sapendo che non avevo le chiavi per aprire”, ha raccontato Tommaso con le parole riportate dal portale ‘Today’.

Una rivelazione legata chiaramente a dei problemi sorti all’interno del condominio dove gestisce questi appartamenti, con qualcuno che non apprezza il suo operato. “Ho dovuto fare una denuncia contro ignoti perché non conosco il nome di questo condomino, anche se so che è un condomino!”, ha ancora raccontato Tommaso.

Ancora Zorzi ha approfondito l’argomento: “Vi rendete conto il tempo che uno deve perdere nella vita perché ci sono queste persone? Vi sembra normale – ha ancora raccontato Tommaso – che un condomino vi sequestra dentro i garage perché non gli va giù che fai Airbnb. Io riesco a stupirmi tutte le volte, incredibile”, le sue parole.