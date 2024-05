Maria De Filippi, reazione mai vista: in studio è irriconoscibile

Maria De Filippi ha perso le staffe. Le sue parole hanno lasciato tutti assolutamente senza parole, è accaduto tutto in studio.

Pur essendo una donna di grande carisma e pacatezza, anche Maria De Filippi perde le staffe. Non succede molto spesso, in realtà, però quando accade vediamo una donna che vuole far valere le sue ragioni soprattutto contro atteggiamenti che lei non ritiene idonei all’interno dei suoi programmi. Anche per questo, sostanzialmente, il pubblico la ama.

C’è la ferma convinzione che Maria sia una donna non solo autodeterminata ma anche in grado di mettere al proprio posto chiunque, senza alcun tipo di problema. E’ accaduto ad ‘Amici’, quando qualche allievo non si è comportato nella maniera oppure quando all’interno della scuola non sono state seguite le regole dettate dal programma.

E’ capitato durante ‘C’è posta per te’, soprattutto quando di fronte alla De Filippi si sono stagliate famiglie sfasciate, genitori o figli senza alcuni tipo di empatia nei confronti della controparte: è lì che Maria è spesso intervenuta, provando a far ragionare tutti e dimostrando grande intelligenza. Eppure, spesso nemmeno quella basta e serve per mettere a posto le cose.

E’ capitato, come in queste ore, anche con ‘Uomini e donne’: in questo caso, però, il discorso è più complesso. Qui si parla di amore, sentimenti, persone che provano a mettere in gioco il proprio cuore all’interno di un programma che lo prevede di default.

Maria De Filippi sbotta in studio, cosa è successo?

E’ proprio quando le persone ‘devono’ mettersi in gioco sotto il punto di vista sentimentale che si accendono gli animi e capita di fare degli scivoloni importanti. In questo caso tutto è nato dal trono over e dal confronto tra Fabio e Sabrina: i due hanno dimostrato di aver avuto grande alchimia dall’inizio, arrivando addirittura a sfiorare un bacio chiesto proprio dalla dama.

A portare il tutto verso un epilogo inaspettato è stato Fabio che, durante l’ultima puntata, ha comunicato la sua decisione di lasciar perdere tutto, ed al tempo stesso di poter sentire Jasna e Tiziana. Una dinamica che ovviamente ha fatto scaldare gli animi di molti all’interno dello studio: tra questi anche Alessia, che ha provato a dire la sua finendo per essere zittita proprio dallo stesso Fabio.

“Ma tu chi sei?”, le ha chiesto in tono molto duro il cavaliere; e cosi è stata la stessa Maria ad intervenire, sbottando durante come quasi mai l’abbiamo vista. “Lei si chiama Alessia e tu Fabio, che ca**o vuoi? Puoi rivolgerti così? Ma chi sei tu per rivolgerti così. Ci parli normale senza alzar la voce, perché sono capace anche io di alzare la voce”, le parole durissime della conduttrice.