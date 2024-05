“Fedez è irriconoscibile”: scatta l’allarme tra i fan, rivelazione improvvisa

La rivelazione ha lasciato i fan davvero senza parole: Fedez continua ad essere al centro del chiacchiericcio mediatico.

La vita di Fedez è al centro dell’attenzione mediatica, così come non accadeva da anni. Dopo il periodo d’oro vissuto grazie alla relazione con Chiara Ferragni, dove il rapper si è goduto la famiglia e l’arrivo di due splendidi figli, ora è il momento di tenere botta e fronteggiare le polemiche che imperversano quotidianamente.

L’allontanamento da Chiara Ferragni ha rappresentato chiaramente un punto di svolta per Federico Lucia, ad oggi al centro del chiacchiericcio mediatico. Si parla di lui in televisione, si parla di lui sui social, il web è pieno zeppo di elementi che riportano proprio alla sua figura. L’ultima storia legata alla rissa con Cristiano Iovino e il presunto agguato sotto casa, vedono ancora una volta Fedez in una situazione non particolarmente tranquilla.

Il rapper, in occasione del Salone del Libro di Torino, ci ha tenuto chiaramente a smentire ogni tipo di collegamento con quanto accaduto al ‘personale trainer dei vip’ sotto casa sua. Eppure, la rissa in un noto locale di Brera e la colluttazione avvenuta all’esterno del locale, pare possano avere dei collegamenti; nel primo caso, Fedez sarebbe coinvolto eccome mentre nella seconda parte il rapper sostiene fermamente di non c’entrare assolutamente nulla.

Fedez, la rivelazione di un’ex amica: fan preoccupati

Insomma, nelle prossime settimane si capirà concretamente cosa sia successo in quelle e si proverà a fare luce sulla questione. Restano chiaramente le nubi addensate attorno ad un personaggio che si sta dimostrando estremamente controverso in questa fase storica della sua vita pubblica. Fedez, come detto, in questi anni si è sempre dimostrato un uomo pronto ad aiutare il prossimo, felice e sereno insieme alla sua famiglia, seppur pronto a combattere contro problemi di salute anche molto seri.

Adesso, però, c’è chi sostiene le cose siano cambiate, che proprio Federico sia oggetto di un’evoluzione improvvisa ed imprevedibile. A parlare è stata una sua ex amica ai microfoni del settimanale ‘Gente’, la quale avrebbe posto l’attenzione proprio su questo cambiamento così repentino del rapper milanese.

“Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti“, ha detto la ragazza durante l’intervista. “Si è lasciato con la moglie e sta facendo ca**ate. Non ha pensato alle conseguenze? Ho un’unica spiegazione: non sta bene, ma per davvero”, le sue parole. I fan di Fedez sono ovviamente preoccupati per quanto sta accadendo, la speranza è che questi nubi possano diradarsi nel più breve tempo possibile.