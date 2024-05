Scopri le nuove tendenze fitness del 2024: rimettiti in forma velocemente e senza stress

La nostra redazione vuole aiutarvi a scoprire le nuove tendenze del fitness per rimettersi in forma senza stress.

L’estate 2024, di fatto, è ormai arrivata. La prima metà di maggio è trascorsa, portando così la mente di tutti noi verso le tanto desiderate vacanze estive. Queste settimane, infatti, sono caratterizzate dall’organizzazione di come impiegare il proprio tempo nei prossimi mesi di giugno, luglio ed agosto.

Il primo passo è sicuramente quello di prenotare sia i luoghi per la vacanza estiva che i luoghi per delle piccole fughe durante il weekend per spezzare sia la monotonia di tutti i giorni che, soprattutto, distrarsi dalla tensione che ognuno di noi accumula ogni giorno a lavoro. Mentre un secondo passo con l’arrivo dell’estate è ovviamente quello di rimettersi ‘in riga’ dal punto di vista del fisico.

Tanti di noi, infatti, nei mesi primaverili si mettono prima a dieta e poi fanno sicuramente molto più esercizio fisico con l’obiettivo di superare la cosiddetta ‘prova costume’. Proprio per aiutarti a rimetterti in forma velocemente e senza stress, la nostra redazione è andata ad analizzare le nuove tendenze del fitness che stanno caratterizzando questo 2024.

Fitness, ecco i nuovi metodi per rimettersi in forma

Come riportato dal portale ‘teamsystem.com’, infatti, uno di questi è il Tarzan Movement. Questo tipo di esercizio comporta il soggetto ad allenarsi con un movimento che prevede l’utilizzo di tutti e quattro gli arti. La seconda tendenza suggerita, invece, è la Wall Pilates. Il pilates a muro, ovviamente, può essere svolto nella rispettiva abitazione, ma si possono trovare anche interessanti applicazioni in un centro specifico di fitness, soprattutto se si ha l’intenzione di seguire dei corsi mirati.

Anche con il metodo Pvolve si resta nel cosiddetto mondo del Pilates. Anche se questa tendenza parte dalla fisioterapia e dalla scienza del movimento, con il fine di compiere movimenti mirati per tonificare i rispettivi muscoli. Ora è il turno di andare ad analizzare il Snack Exercise. Quest’ultimo, di fatto, fa strutturare gli allenamenti dei soggetti in brevissime sessioni, ovvero di appena cinque minuti, da ripetere per due volte al giorno.

Anche con l’utilizzo della Micromeditazione, di fatto, si ha l’intenzione di far utilizzare il poco tempo libero a disposizione nelle giornate lavorative più dure, visto che in questo caso stiamo parlando di sessione di meditazioni di soli sessanta secondi. La Challenge, invece, riguarda le sfide che si possono fare in un centro fitness. Queste sfide, di fatto, hanno il grande merito sia di rafforzare la motivazione di un singolo che il senso di gruppo.