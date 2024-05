Addio Pioli, conferme su nuovo allenatore Milan: tifosi increduli all’annuncio

In casa Milan bisogna registrare ulteriori aggiornamenti sull’allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli.

L’edizione di quest’anno del campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli, visto che in questo weekend si sta giocando il penultimo turno di questa stagione. La più grande delusione di quest’anno è sicuramente il Napoli. Basti pensare che, dopo la vittoria del Torino di ieri sera contro il Milan, gli azzurri sono infatti al decimo posto.

Tuttavia, oltre alla mera situazione di classifica, la gara di ieri sera tra il Torino ed il Milan interessa il Napoli anche per un altro motivo. Tra gli allenatori più accostati in queste ultime settimane alla panchina azzurra, di fatto, bisogna sicuramente inserire proprio Stefano Pioli. Quest’ultimo, infatti, fa parte della schiera di allenatori seguiti da Aurelio De Laurentiis: da Antonio Conte, passando per Gian Piero Gasperini, a Vincenzo Italiano e, per l’appunto, il tecnico che ha riportato il ‘Diavolo’ a rivincere lo scudetto.

Lo stesso Stefano Pioli, nel post partita di Torino-Milan, si è lamentato del fatto che nel corso di questa stagione si sia parlato troppo del futuro. Nel frattempo, però, tutto l’ambiente rossonero è in subbuglio per conoscere il nome dell’allenatore che lo sostituirà nella prossima stagione. Proprio su questo fronte, infatti, bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti.

Milan, Paulo Fonseca è il favorito per sostituire Pioli: le ultime

A dare queste nuove notizie sul futuro tecnico del Milan, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, è stato il giornalista Peppe Di Stefano: “Paulo Fonseca è il profilo preferito dal Milan per sostituire Stefano Pioli. L’ex tecnico della Roma starebbe anche temporeggiando la trattativa con il Marsiglia per capire le reali intenzioni dei dirigenti milanisti”.

Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno sicuramente degli ulteriori aggiornamenti sul futuro allenatore del Milan, anche perché si è liberato anche Roberto De Zerbi. Il Brighton, tramite un comunicato ufficiale, ha infatti annunciato la separazione con il tecnico italiano al termine di questa stagione. Altro nome accostato nelle ultime ore al ‘Diavolo’ è quello dell’ex giocatore rossonero Mark van Bommel, mentre la pista che porta ad Antonio Conte sembra essere ormai tramontata.

Tuttavia, al netto di questi altri nomi , quello che è certo è che Paulo Fonseca è sicuramente quello che ha più possibilità di diventare la guida tecnica del Milan. L’ipotesi che porta al portoghese non sta facendo gioire più di tanto ai tifosi rossoneri, visto che puntano a nomi, almeno sulla carta, più altisonanti come quelli di Roberto De Zerbi ed Antonio Conte.