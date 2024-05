“Problemi di salute”: Fedez fa di nuovo allarmare i fan, annuncio improvviso

Ancora problemi di salute per Fedez: i fan del rapper milanese sono rimasti senza parole, è arrivato l’annuncio improvviso.

Resta uno dei personaggi più controversi del mondo dello spettacolo nostrano, pur raccogliendo costantemente un numero di fan davvero importante, al netto di tutto quello che sta accadendo nella sua vita. Fedez ha scritto negli ultimi mesi dei pezzi di storia della sua vita davvero particolari, che di sicuro verranno ricordati nel corso del tempo.

Il rapper ha chiuso il suo matrimonio con Chiara Ferragni, motivo che ha ovviamente acceso i riflettori in maniera importante su una delle coppie più amate e seguite in Italia. Il successo dei ‘Ferragnez’ eta testimoniato da una serie di motivi tra i quali, ovviamente, anche la serie tv distribuita da Prime Video. Un vero e proprio fenomeno di massa.

Ecco perchè, una volta finita la storia da Federico e Chiara, c’è stata grande sospesa tra il pubblico. I due sono molto amati, ma anche la felicità del loro matrimonio sembrava indistruttibile. L’arrivo di Leone e Vittoria, i due figli, sembrava aver posto definitivamente un sigillo importante.

Eppure, l’ultima crisi ha distrutto entrambi, al punto da portare al divorzio: lo scandalo Pandoro è stato ovviamente il propulsore di una crisi profonda e, purtroppo, insuperabile. Al contempo, si sono susseguiti una serie di problematiche che hanno aumentato l’attenzione mediatica attorno ai due.

Fedez, niente Cattelan per “problemi di salute”: spunta la verità

Il rapper in queste ore si è ritrovato al centro di un polverone mediatico a causa di rissa scoppiata in un locale che l’ha visto protagonista insieme a Cristiano Iovino: i due non se la sono mandata di certo a dire, e cosi sono arrivati alle mani. Il punto, però, è che il personal trainer dei VIP è stato anche aggredito fuori casa sua una volta terminata la serata in questo locale di Brera: tra i assalitori ci sarebbe stato anche Fedez.

Lui ovviamente nega qualsiasi coinvolgimento, anche se ci sono delle telecamere che lo inchioderebbero. Da capire, adesso, che tipo di sviluppi ci saranno e dove penderà l’ago della bilancia. Non un periodo semplice per Fedez che, proprio in queste ore, è stato costretto a rinunciare ad un’ospitata in tv.

L’ex compagno della Ferragni non parteciperà a ‘Da Vicino nessuno è normale’, nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan: la sua assenza è stata giustificata attraverso un comunicato stampa della stessa RAI con ‘motivi di salute’ che avrebbero spinto il cantante a dare forfait. Grande preoccupazione anche tra i fan dello stesso Fedez, che ovviamente non sono a conoscenza dell’entità di questi problemi di salute.