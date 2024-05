Albano distrutto dalla critiche, arriva la risposta: lo sfogo pesantissimo ha gelato tutti

Cosa sta succedendo ad Albano Carrisi? In queste ore è arrivata una bordata di offese e critiche, spunta lo sfogo pesantissimo.

Che Albano Carrisi sia un personaggio destinato a creare discussione, questo lo si era ormai capito da tempo. Uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico nostrano ma anche internazionale, spesso si è trovato al centro della discussione anche in relazione a quelle che sono state delle uscite molto nette nei confronti di determinati argomenti. Insomma, Albano è uno abituato a non mandarle di certo a dire.

E cosi sembra che in queste ore vogliano fare anche le persone nei suoi confronti, in particolare dopo l’esibizione del Carrisi prima della finale di Coppa Italia: Albano, infatti, ha cantato l’Inno di Mameli prima dell’inizio della partita, attirando su di sé una bordata di critiche.

Insomma, non è per niente piaciuta la sua interpretazione che è stata indiscutibilmente molto personale, non il classico inno nazionale cantato prima di una partita. Certo, anche in passato abbiamo visto esibizioni di questo tempo, basti pensare a quando è stata Annalisa a cantarlo prima della finale di Coppa Italia del 2021.

Questo, però, non è bastato ed eludere una bordata di messaggi assolutamente negativi nei confronti di Albano: in molti, infatti, hanno utilizzato i social proprio per scagliarsi contro di lui ed ovviamente quella che è stata la sua esecuzione dell’Inno nazionale.

Albano Carrisi, bordata di critiche: arriva lo sfogo della figlia

I social spesso diventano piattaforme dove le persone si ritrovano per riversare odio nei confronti di un determinato personaggio per i motivi più disparati. Ma proprio attraverso i social c’è stato chi ha deciso di prendere le difese di Albano. Una persona non da poco, visto che a parlare è stata proprio Romina Carrisi, figlia del cantante e di Romina Power.

“Voglio sentire voi cantare davanti a 70mila persone a cappella cosa combinate”, ha scritto proprio la Romina jr che, da figlia, ha giustamente preso le difese del padre al centro di una vagonata di odio piovuta su Instagram, Facebook ed X. “E’ stato bravissimo, punto”, ha ancora aggiunto la giovane Carrisi.

Certo, vanno anche sottolineati i tanti messaggi che sono arrivati a sostegno di Albano, fan affezionati che hanno voluto omaggiare il cantante per la sua interpretazione dell’Inno di Mameli, ed al tempo stesso difenderlo da critiche che troppo nascondono un odio immotivato.