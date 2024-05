Maria De Filippi ha deciso: lo rivredremo a Uomini e Donne

Sono terminate da poco le registrazioni di Uomini e Donne, ma Maria De Filippi avrebbe preso già una decisione importante per la stagione prossima.

La stagione televisiva 2023/24, di fatto, è ormai alle sue battute conclusive. Con la metà di maggio, infatti, diversi programmi stanno per salutare i propri fans per poi vederli direttamente nel mese di settembre. Tra questi format bisogna sicuramente ‘Uomini e Donne’ di Canale 5.

Questo programma, visto che inizia alle ore 14.45 e termina verso le ore 16.00, è ormai da tantissimo tempo un appuntamento fisso nel pomeriggio di tantissimi telespettatori. Questi ultimi, grazie ad ‘Uomini e Donne’, hanno per circa un’ora e mezza la possibilità di vedere le dinamiche amorose sia del ‘trono over’ che del ‘trono classico’.

Così come tutti gli altri anni, questo format si è confermato come uno dei più importanti dell’intera azienda Mediaset. Anche in questa stagione, infatti, Uomini e Donne ha registrato degli ascolti davvero importanti, considerando la fascia oraria in cui va in onda. Proprio per confermare ancora di più questo successo, Maria De Filippi avrebbe preso una decisione notevole per la prossima stagione.

Uomini e Donne, Mario Cusitore potrebbe tornare come tronista: ecco gli ultimi aggiornamenti

La conduttrice vorrebbe anche l’anno prossimo la presenza di uno dei personaggi più controversi di questa stagione, ovvero Mario Cusitore. Quest’ultimo, di fatto, è stato il principale corteggiatore di Ida Platano, ma il suo percorso è stato sicuramente caratterizzato da tantissime polemiche.

Su Mario Cusitore, di fatto, si sono susseguite diverse segnalazioni, tra cui quella di una presunta notte trascorsa in un B&B di Napoli con una donna che in passato aveva partecipato anch’essa ad Uomini e Donne. Lui ha confessato di esserci stato in quel B&B, ma che con la non donna non è capitato nulla. La Platano, che non gli ha creduto, l’ha eliminato, ponendo così fine al suo trono, visto che Pierpaolo (ovvero l’altro suo corteggiatore) si è autoeliminato.

Per questo suo comportamento, Mario Cusitore ha subito tantissime critiche ma questo potrebbe comunque non impedirgli di partecipare all’edizione dell’anno prossimo. Lorenzo Pugnaloni, esperto del web, non ha infatti escluso la presenza di Cusitore, il quale potrebbe diventare un tronista. Questa possibile decisione di Maria De Filippi, di fatto, farebbe scoppiare un altro ‘caso social’, ma porterebbe con sé anche tanta curiosità su questo trono di Mario Cusitore.