Vacanze 2024, i migliori villaggi ancora in offerta, muoviti subito perchè c’è un’occasione che scade a breve

Non è ancora troppo tardi per trovare un bellissimo villaggio vacanze per l’estate che, ormai, sta per iniziare: andiamo a vedere le migliori offerte.

Dopo un lungo inverno, contraddistinto da lavoro e stress, per quasi tutti gli italiani è davvero un appuntamento sacro quello di organizzare le vacanze estive. In questi ultimi anni, nonostante il contesto economico, infatti, tanti connazionali ( o almeno per chi ha potuto) non si è fatto scoraggiare ed ha comunque prenotato per almeno una settimana di vacanza.

Non tutti, ovviamente, hanno potuto prenotare delle vacante, visti sia i costi che ormai sono diventati veramente molto esosi. Senza mai dimenticare il periodo del Covid, il quale ha sicuramente dato un brutta botta all’intero indotto economico di questo settore. L’estate 2024 è comunque ormai alle porte ed è tempo sicuramente di organizzare le prossime vacanze estive.

Anzi, molto probabilmente, in tanti hanno già deciso, e quindi prenotato, dove trascorrere dei giorni spensierati.Tuttavia, per i soliti ‘ritardatari’, c’è ancora la possibilità di trovare dei villaggi che sono ancora in offerta: andiamo a vederli insieme.

Estate 2024, ecco i migliori villaggi in offerta

Come riportato dal portale ‘ignas.com’, infatti, ci sono diversi villaggi in ‘offerta’. Uno di questi è sicuramente quello del Green Park Village. Quest’ultimo si trova in Puglia, esattamente nel cuore del Gargano in una baia che si raggiunge con un attraversamento stradale a soli 200 metri dal mare con spiaggia di sabbia davvero fine ed è vicinissimo a Vieste. Questo villaggio si può prenotare ad un prezzo davvero vantaggioso, visto l’offerta last minute valida fino al prossimo 21 giugno.

Un villaggio che si può prenotare con un’offerta speciale valida fino al prossimo 31 maggio è il Villaggio Dolomiti sul Mare. Questo residence si trova sempre nel sud d’Italia, ma in una regione diversa: la Calabria, esattamente a 4 chilometri da Briatico ( comune di quasi 4 mila abitanti in provincia di Vibo Valentia). La spiaggia è veramente vicina al villaggio, circa 200 metri, ed è raggiungibile tramite un sottopasso pedonale.

L’ultima offerta che andiamo ad analizzare è quella di un villaggio che si trova in una delle isole più agognate in estate, e non solo in Italia, esattamente in Sardegna. Il Villaggio Villa Marina è localizzato a San Pietro a Mare, Valledoria (comune di 4 mila abitanti in provincia di Sassari). Il residence è situato nel Golfo dell’Asinara, ai margini di una pineta che lo separa dal mare. Il centro abitato dista circa un chilometro, mentre Castelsardo è lontano circa 12 chilometri. A circa di 400 metri, invece, c’è una spiaggia bianca con sdraio, lettini ed ombrelloni.