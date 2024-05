Milly Carlucci non ne può più: sfogo improvviso, la verità in queste ore

Lo sfogo pesantissimo di Milly Carlucci arrivato all’improvviso: la conduttrice svela la verità proprio in queste ore.

Una delle donne più amate del panorama italiano, Milly Carlucci ha dato vita ad una carriera straordinaria che ancora oggi assume delle forme sempre diverse. Parliamo di una delle conduttrici più apprezzate sul piccolo schermo, che può concretamente vantare una carriera fatta di grandi successi ed anche di programmi che hanno fatto letteralmente la storia della televisione italiana.

‘Scommettiamo che…?’, Festival di Sanremo, ‘Luna Park’, ‘Fantastico’ e ‘Pavarotti & Friends’, sono soltanto alcuni dei programmi che hanno visto proprio Milly (all’anagrafe Camilla Patrizia) al timone, con tutta la personalità di una donna che arrivata alla veneranda età di 69 anni ha ancora tanto da dire. Si, perchè la Carlucci sembra non invecchiare mai, sempre pronta a mettersi in gioco ma soprattutto in grado di stare al passo con i tempi.

Da Mediaset alla Rai, la sua carriera ha toccato ogni tipo di contesto, riuscendo sempre ad adattarsi e dimostrare di essere una vera donna di televisione. Certo, ormai sono anni che l’azienda pubblica punta costantemente su Milly, proprio perchè consapevole di trovarsi di fronte ad una conduttrice tra le più importante della storia del piccolo schermo. Eppure, anche per lei i grattacapi non finiscono mai, nemmeno arrivati alla soglia dei 70 anni.

Milly Carlucci, lo sfogo è pesantissimo: cosa sta succedendo?

Negli scorsi giorni è andata in onda la prima puntata de ‘L’acchiappatalenti’, format sul quale in casa Rai hanno deciso di puntare proprio con la Carlucci alla conduzione. Eppure, sembra che il pubblico social non abbia ben accolto il programma. Insomma, c’è chi ci è andato giù pesante, al punto da costringere proprio Milly a dover rispondere attraverso i suoi profili social.

Con un video pubblicato su Instagram, infatti, la conduttrice ha spiegato di aver apprezzato le critiche positive, quelle in grado di far crescere, ma al tempo stesso ha subito il peso di quelle negative e senza un contenuto particolarmente costruttivo.

“Devo ringraziare tutti gli amici del web perché come sempre ci seguite con appassionata attenzione. Ringrazio anche quelli che ci hanno fatto dei commenti critici, perché non c’è cosa più importante della critica per noi che facciamo questo lavoro, per capire come possiamo migliorare”, ha detto Milly su Instagram.

“Poi alcuni commenti erano veri, alcuni erano falsissimi. Di questi qui non ce ne occupiamo. Anche perché – ha ancora detto la Carlucci – creare questa ondata di negatività, come dicono gli inglesi “shitstorm”, insomma credo che sia un po’ triste, credo che è tesa a far male alle persone che vengono colpite, ma secondo me fa peggio a chi le lancia queste cose qua. Ma perché? Che tristezza”, le parole della conduttrice classe ’54.