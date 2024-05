Giulia De Lellis, la bomba in queste ore: è successo un’altra volta

Brutte notizie per Giulia De Lellis: la svolta è arrivata proprio in queste ore, è venuta fuori una notizia che ha lasciato i fan senza parole.

Una delle delle italiane più seguite sui social, e senza dubbio una delle influencer che negli ultimi anni ha raccolto consensi in maniera importante. Giulia De Lellis non manca mai di far parlare di sé, soprattutto quando si parla di questioni sentimentali. La sua storia d’amore con Andrea Damante è stata una delle più seguite sui social ed ovviamente anche sulle riviste, e spesso capita che siano proprio i fan ad invocare un ritorno di fiamma.

Eppure, negli ultimi anni la bellissima Giulia ha vissuto una storia d’amore molto importante con Carlo Beretta: i due si sono mostrate sempre sorridenti, felice e pronti a dimostrare grande affetto anche attraverso le piattaforme web. Negli scorsi mesi, infatti, la notizia della rottura ha letteralmente stravolto tutti. Nessuno si aspettava che improvvisamente potesse finire una love story che sembrava così intensa.

Quella con Carlo, di fatto, è la stata la relazione più importante per la De Lellis dopo quella intercorsa con Damante. Eppure, sembrava proprio che in queste settimane l’influencer romana avesse ritrovato nuovamente l’amore con un personaggio molto particolare. In queste ore, proprio in questo senso, è arrivata una notizia che ha fatto tremare tutti.

Giulia De Lellis, è già finita con Giano Del Bufalo? Spunta l’indiscrezione

Si, perché proprio la De Lellis era uscita allo scoperto nella sua relazione con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana, architetto e archeologo appassionato di arte. Noto al pubblico per le sue partecipazioni a programmi come ‘Cash or Trash – Chi offre di più?’ e ‘Il codice del Boss’, Giano sembrava aver catturato il cuore di Giulia al punto da arrivare addirittura alle presentazioni in famiglia, come hanno riportato nelle settimane diversi organi di informazione.

In queste ore, però, è emersa una notizia che ha lasciato di stucco tutti i fan: la storia tra Giulia e Giano sembrerebbe già essere arrivata ai titoli di coda. I due, infatti, non starebbero più insieme secondo quanto riportato da Deianira Marzano attraverso una segnalazione che la stessa insider ha riportato in pubblico.

Il motivo? La sostanziale distanza tra i due, anche in termini geografici: Giano ha, infatti, deciso di trasferirsi a Londra per seguire alcuni progetti ed avrebbe chiesto proprio alla De Lellis di seguirlo; l’influencer romana ha declinato l’invito, decidendo di restare in Italia. Da qui la presa di consapevolezza di non poter vivere una storia d’amore con dei presupposti che, soprattutto per Giulia, rappresentano degli ostacoli considerevoli.