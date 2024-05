Come dimagrire in fretta e in poco tempo per la prova costume! Il trucco della nonna funziona

Il trucchetto della nonna, funziona davvero! Ve lo ricordate? Ecco come dimagrire subito ed arrivare pronti alla prova costume.

Dimagrire e farlo in fretta, prima che arrivi l’estate! E’ questo l’obiettivo che in molti si stanno dando proprio in questi giorni, quando sta ormai cominciando a diffondersi la temutissima prova costume. Cosa fare, dunque, per presentarsi al meglio in spiaggia? Difficile a dirsi, soprattutto quando il tempo è davvero poco, considerando che l’estate è ormai alle porte.

Ed allora ecco che molti si rivolgono ai nutrizionisti (scelta saggia) proprio per mettere in piedi un regime alimentare sano e dedicato proprio alla perdita di peso. Meglio evitare quelle diete fai da te e rivolgersi proprio a dei professionisti che possano indirizzare al meglio lo stile di vita di chi vuole perdere peso e magari cominciare ad intraprendere uno stile di vita salutare.

Ci sono, poi, quei consigli che sono invecchiati piuttosto bene, quelli che magari hanno tanti e tanti anni sulle spalle ma anche ancora adesso vengono utilizzati da chi vuole cominciare con qualcosa di soft, senza per forza dedicarsi a diete che inevitabilmente comportano anche delle privazioni, seppur piccole quando fatte nella giusta maniera.

Ed allora cosa fare se non rivolgersi alla nonna, colei che ha sempre un consiglio, una parola buona per aiutarci a sciogliere i dilemmi della vita. Anche le nostre nonne avevano delle strategie da adottare magari per perdere peso, provare a mettersi in forma.

Il trucco della nonna, ecco come perdere peso in poco tempo

Certo, ogni nonna avrà una sua tecnica ‘innovativa’ per provare ad aiutare i propri nipoti a dimagrire, diventare più belli o semplicemente vivere la propria vita senza devastarla con un’alimentazione discutibile. Ogni nonna che si rispetti, va detto, consiglia sempre di mangiare tanto, perchè anche “questo fa bene”, ma quando c’è bisogno di dimagrire, allora ecco che arrivano i consigli giusti e naturali.

Si, ma quali sono? Rispettare gli orari dei pranzi, evitare di mangiare durante la giornata quando non è necessario, ma anche farlo lentamente: sono tutti dei piccoli accorgimenti che anche da bambini ci venivano sempre consigliati dalle nostre nonne.

C’è, poi, un trucchetto molto particolare che forse in pochi ricorreranno. Un vero e proprio rimedio naturale per dimagrire, un aiutante per bruciare i grassi e depurare: mettere acqua calda nel succo di mezzo limone e un cucchiaino di miele, questa la bevanda ‘miracolosa’ (che va assunta al mattino a digiuno, prima di fare colazione ed entro un ora dal risveglio, ovviamente lontano dai pasti) che le nonne consigliavano sempre e che si diceva fosse ideale per provare a dimagrire, anche in poco tempo.