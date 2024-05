Bonus 2024, affrettati subito: guida completa ai benefici economici che non puoi perdere

Ecco la nostra guida completa ai vari benefit economici di cui si può usufruire nel corso di questo 2024.

E’ di qualche giorno fa l’ottima notizia che la Commissione Europea ha rivisto il dato iniziale sulla crescita economica del nostro Paese di quest’anno. Il primo dato, infatti, era di 0.7%, mentre il PIL dell’Italia crescerà dello 0,9%.

Questa crescita economica da parte dell’Italia dà sicuramente un po’ di sollievo agli italiani, visto che questi ultimi anni sono stati contraddistinti da tante difficoltà economiche. Come tutti sanno, infatti, il costo della vita ha ormai raggiunto un livello così alto che in molti, seppur lavorando, non riescono a coprire tutte le spese.

Tante persone, di fatto, arrivato in bolletta a fine mese. Tuttavia, proprio per dare una mano agli italiani, anche quest’anno ci sono diversi bonus che si possono utilizzare per avere un aiuto economico. Analizziamo insieme una guida completa per usufruire di questi benefici.

Ecco la lista dei Bonus 2024 assolutamente da non perdere

Come riportato dal portale ‘titfinanza.it, infatti, in questo 2024 ci sono tanti bonus di cui si può usufruire. ll primo è il Bonus Casa che permette di avere diversi benefit: detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia, l’Ecobonus che riguarda l’efficienza energetica ( in questo caso si possono detrarre fino al 65% dei costi sostenuti per aver compiuto degli interventi migliorativi energetici degli edifici) , il Sismabonus per le persone che investono in sicurezza ed il Bonus Mobili (perfetto per chi ha preso la decisione di rinnovare il proprio arredo dopo aver compiuto dei lavori di ristrutturazione).

Altro bonus importante è sicuramente quello Energia. Quest’ultimo è rivolto per i soggetti che si trovano in difficoltà economica o energetica. Il Bonus Energia, di fatto, permette di riuscire ad ottenere sconti su bollette di luce e gas.

Il terzo incentivo economico che andiamo a studiare è il Bonus Famiglia, il quale si è arricchito di nuove misure. La prima è il Bonus Asilo Nido che dà una mano alle famiglie che hanno dei bambini piccoli. Poi c’è il Bonus Cultura per i diciottenni ed il Bonus Bebé. Quest’ultimo ha come obiettivo di incentivare la natalità con un aiuto economico da dare ai neogenitori.

Adesso è il turno di analizzare il Bonus Lavoro. Tale beneficio si rivolge sia ai dipendenti grazie a detrazioni ed agevolazione fiscali per la formazione ed il benessere psicofisico, e ai freelancer ed ai piccoli imprenditori, tramite misure dell’autoimpiego ed alla creazione di start-up innovative.