Dove andare al mare a Napoli e in provincia, le migliori strutture e le più economiche. Una vi sconvolgerà

Con l’arrivo dell’estate, vi segnaliamo alcuni tra i posti più belli ed economici dove andare a mare nella città di Napoli.

L’estate, di fatto, è ormai alle porte, visto che la mente di tutti è proiettata verso i mesi estivi. Anche perché questa prima parte di maggio è stata sicuramente contraddistinta dai giorni sicuramente più estivi che invernali.

In questi giorni, soprattutto al Sud, in tanti hanno fatto la cosiddetta gira fuori porta. Le mete più gettonate, almeno per quanto riguarda la regione Campania, sono state le classiche: ovvero dalla costiera Sorrentina, passando per quella Amalfitana, al litorale flegreo. Senza mai dimenticare la grandissima moltitudine di turini (stranieri e non) che invadono la Reggia di Caserta, le strade di Napoli e Pompei.

In attesa delle vacanze estive, quindi, ci si può riversare in questi luoghi per staccare dal tran tran della vita quotidiana. Tuttavia, alcuni luoghi in cui trascorrere un bel giorno di mare ci sono nel territorio di Napoli e della sua provincia. Ecco i migliori luoghi in cui si può trovare del sano relax.

Ecco i luoghi più ‘iconici’ dove andare al mare a Napoli

Uno di questi, come riportato dal portale ‘fanpage.it’, è sicuramente il Parco della Gaiola, area marina protetta di 42 ettari di mare che si trova a Posillipo e che si estende da Marechiaro alla Baia di Trentaremi (anche se quest’ultima è raggiungibile solo con la barca). Qui si può trovare un mare pulito e tantissima tranquillità e, soprattutto, a zero euro, visto che è gratuito. Tuttavia, bisogna portare un documento di riconoscimento. Si arriva a questa bellissima zona alla fine della Discesa Gaiola, che si può fare solo a piedi. Da ricordare che non si può né bere né mangiare ed i posti disponibili sono al massimo un centinaio, anche se a fianco c’è la possibilità di usufruire di un pezzo di spiaggia libera.

Un altro luogo da segnalare è lo ‘Scoglione di Marechiaro’. Per arrivarci, però, bisogna raggiungere Calata Ponticello, ovvero un piccolo villaggio di pescatori. Proprio da qui partono delle tradizionali barche di legno che portano allo Scoglione di Marechiaro (il costo del biglietto di andata e ritorno è di 5 euro). L’ingresso è gratuito, visto che si può benissimamente portare i propri ombrelloni e le proprie sdraie.

Altro posto da visitare è sicuramente Riva Fiorita, la quale è una spiaggia di Posillipo ed è resa famosa dalla televisione. Riva Fiorita, infatti, fa da scenario al ‘Palazzo Palladini’. Si può arrivare in questo posto o via mare con la barca, o tramite una discesa che parte da via Ferdinando Russo ed arriva fino al mare.