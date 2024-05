Vita Notturna: i luoghi di incontro delle celebrità napoletane, potrai incontrare anche il tuo preferito

Alcune zone di Napoli sono ormai diventate dei veri e propri luoghi di incontro delle celebrità napoletane, e non solo.

La città di Napoli sta vivendo uno dei momenti più belli della sua storia. In questi ultimi anni, infatti, il capoluogo campano sta vivendo un nuovo risveglio culturale. Basti pensare ai tantissimi turisti che, ormai, invadono le strade della città in ogni periodo dell’anno, ma Parthenope è sotto la luce dei riflettori non solo per il turismo.

Napoli, di fatto, è tornato ad essere un set cinematografico a cielo aperto. In questi anni, infatti, il capoluogo campano ha fatto da cornice a tantissimi film, video musicali, e serie tv di grande successo. Tuttavia, al netto di lungometraggi e telefilm, nella città partenopea c’è stato un risveglio anche dal punto di vista di programmi televisivi.

Gli studi di Napoli della Rai, di fatto, è diventata la casa di tanti programmi che hanno avuto molto successo. Senza mai dimenticare il leggendario ‘Un Posto al Sole’, infatti, in questi studi sono girati dei programmi come ‘Stasera tutto è possibile’ e ‘Reazione a Catena’. Proprio a seguito di questo ‘movimento cinematografico e non’, di fatto, Napoli adesso pullula di vip, e non solo partenopei.

Vita notturna a Napoli, ecco le zone dove si può incontrare un ‘personaggio famoso’

Uno dei luoghi in cui a Napoli si possono incontrare tante celebrità sono sicuramente i ‘Baretti a Chiaia’. Questa zona della città, limitrofa al Lungomare di Mergellina, ci sono infatti tanti locali in cui ci si può sia fare un aperitivo con i fiocchi che trascorrere delle bellissime serate dinanzi ad un cocktail.

Altra zona in cui ci si possono incontrare dei vip è sicuramente proprio il Lungomare di Mergellina ed il Borgo Marinari. Queste sono zone dedicate a pranzi e cene ed è ormai quasi un’abitudine incontrare qualche ‘celebrità impegnata’ a mangiare una gustosissima pizza o un meraviglioso spaghetti a vongole.

Con il boom di questi ultimi anni, di fatto, anche il Centro Storico di Napoli pullula di vip che girano per i vicoli alla ricerca sia di una pizza da raccontare ai posteri che della storia di una delle città più belle del mondo. Da segnalare anche via Martucci, adiacente a Piazza Amedeo, dove sono state registrate tante presenze di ‘persone famose.

Ultima zona da sottolineare, e non per importanza, è sicuramente quella di Bagnoli, dove ci sono tantissimi locali che, soprattutto in estate, sogno gli assoluti protagonisti della movida notturna della città di Napoli.