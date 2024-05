Torna in forma per l’estate: il segreto per ridurre la cellulite, non ci crederai!

Come posso fare per ridurre la cellulite? Ecco alcuni rimedi per combatterla, uno in particolare è davvero un piccolo segreto.

Siamo arrivati alle porte dell’estate, per alcuni uno dei periodi più belli dell’anno! Si aspettano mesi e mesi per trovare finalmente il momento il giusto, staccare la spina e godersi qualche giorno di relax. I più fortunati potranno godere di intere settimane di stop, altri dovranno accontentarsi di una manciata di giorni: per la maggior parte delle persone, però, il comune denominatore resta il mare. Le mete estive, nella stragrande maggioranza dei casi, prevedono location sabbiose, spiagge e località turistiche che siano quanto più vicine possibile al mare.

Ed ecco che entra in gioco un altro aspetto da non dimenticare, quello della prova costume: già da mesi c’è chi si è adoperato per rimettersi in forma dopo mesi e mesi di alimentazione incontrollata, magari legata anche alle varie festività vissute, dal Natale alla Pasqua passando per Carnevale ed altri momenti dove non si bada di sicuro al contenimento sotto il punto di vista dell’alimentazione.

Poi si cerca di andare ai ripari, con diete ferree e attività fisica. Uno dei problemi principali che emerge quando si parla di prova costume è rappresentato senza dubbio dalla cellulite che mette a repentaglio l’autostima di tantissime persone. Al netto di quella che la rappresentanza la bellezza di ogni singola persona con o senza cellulite, quali sono i rimedi per ridurla e presentarsi in spiaggia senza questo particolare problema?

Cellulite, occhi ai rimedi: uno è davvero sorprendente!

Andiamo per grandi, partendo dalle basi: come noto a tutti, uno dei rimedi per ridurre la cellulite è senza dubbio legato all’acqua: bere tanto non solo fa bene ma permette anche al nostro corpo di contrastare fenomeni come le ritenzione idrica, elemento quest’ultimo che contribuisce proprio alla formazione delle cellulite.

Quello dell’alimentazione sana, chiaramente, è un altro aspetto fondamentale: mangiare frutta e verdura in abbondanza permette di assumere non soltanto vitamine fondamentale, ma anche un discreto quantitativo di acqua che aiuta il nostro corpo. Tra i consigli più noto ci sono anche lo smettere di fumare e fare attività fisica.

C’è, però, anche un piccolo segreto legato all’utilizzo di una sostanza naturale specifica, che permette alla nostra pelle di sviluppare dei benefici non da poco. Stiamo parlando dell’estratto di calendula presente in alcune creme anticellulite: questo, infatti, lavora per migliorare la microcircolazione, oltre a favorire il drenaggio dei liquidi ed ovviamente ridurre la ritenzione idrica. Tutto questo, tradotto in parole semplici, significa proprio andare a lavorare sulla riduzione della cellulite.