C’è stato un tradimento all’Isola dei Famosi, sotto gli occhi di tutti! Che caos adesso!

Ma cosa sta succedendo a ‘L’Isola dei famosi’? Si parla di tradimento, il pubblico è rimasto letteralmente senza parole.

Al netto di quello che è il successo di un programma iconico come il ‘Grande Fratello’, che proprio nella sua ultima edizione hai svestito l’etichetta VIP per tornare (almeno parzialmente) all’impostazione di un tempo, anche un altro reality rappresenta un elemento fondamentale del palinsesto Mediaset. CI riferiamo chiaramente a ‘L’isola dei famosi’, show che nel corso degli anni ha avuto uno sviluppo molto travagliato.

Si, perchè prima di passare a Mediaset ha avuto una parentesi in RAI, anche con al timone una conduttrice di tutto rispetto come Simona Ventura: un passaggio che ha portato ‘L’isola dei famosi’, assolutamente al centro dell’attenzione, salvo poi avere una crisi di ascolti che ha spinto i vertici dell’emittente pubblica a non scommettere nuovamente sul programma.

Quindi il passaggio a Mediaset dove, va detto, non c’è sempre stata una continuità di rendimento sotto il punto di vista degli ascolti. C’è una fetta di pubblico che è affezionata al programma e che mantiene lo share ad un livello medio (basso?), eppure ci sono fasi del programma dove gli ascolti calano notevolmente, al punto da spingere i vertici Mediaset a pensare concretamente a cosa fare del programma in futuro.

‘L’isola dei famosi’, accusa durissima: tradimento in diretta?

Come ogni reality, quello che tiene permette al programma di tenere vivi gli ascolti sono ovviamente le dinamiche interne, personali, che sono un po’ il cuore di questi show. E cosi c’è chi ama entrare all’interno delle relazioni che si creano sull’isola, magari anche nella speranza di trovarsi di fronte a degli sviluppi imprevedibili. Ed è un po’ quello che sta accadendo proprio in questi giorni, visto che durante il programma capita ci si possa ritrovare di fronte anche novelle storie d’amore.

Anche molto strane, dobbiamo dirlo: si perché la simpatia che si è formata in queste settimane di programma tra Samuel Peron e Greta Zuccarello sta facendo discutere e non poco; il motivo principale, ovviamente, risiede della relazione del ballerino con Tania Bambaci, che porterebbe il flirt tra Samuel e Greta al livello ‘tradimento’.

Rosanna Lodi, anche lei naufraga, ha provato anche a beccare Peron sulla questione, e cosi il ballerino si è lasciato andare ad una risposta molto stizzita: “Ci sono state delle insinuazioni che non mi sono piaciute per nulla. Lei ha toccato il privato in maniera così becera, mettendo in difficoltà e a disagio me e la mia famiglia”, ha detto Samuel. “Non transigo proprio. Stiamo giocando, si sganciano cavolate, ma queste cose non le accetto non si deve azzardare”, ancora le sue parole. Insomma, sembrerebbe proprio una smentita molto netta da parte dell’ex concorrente de ‘Ballando con le stelle’.