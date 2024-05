Quanto guadagna Rita De Crescenzo? Altro che medici e professori, la cifra ti lascerà a bocca aperta

Rita De Crescenzo è diventata un vero e proprio fenomeno social nel corso degli ultimi anni. Ma quanto guadagna? Questi numeri vi sorprenderanno.

E’ uno dei fenomeni social che ha fatto più discutere negli ultimi anni: nata sotto la veste di ‘TikToker’, balzata al centro dell’attenzione mediatica anche per alcune polemiche non di poco conto (come quella con il deputato Francesco Emilio Borrelli), ed oggi diventata sostanzialmente influenze a tutto tondo. Rita De Crescenza è diventata in poco tempo una delle napoletane più famose sui social, punto di riferimento per tante persone che ritrovano proprio nei suoi video quella spensieratezza necessaria ad uscire fuori dai problemi di tutti giorni.

Rita si è data proprio quest’obiettivo, ovvero rappresentare per le persone una finestra sul cortile di spensieratezza che proprio lei ha costruito nel corso di questi anni. E cosi la vediamo praticamente tutti i giorni intrattenere il suo pubblico con tantissimi video su TikTok, dove la stessa Rita affronta anche tematiche molto serie, oltre a mettere al centro dell’attenzione quell’allegria contagiosa che ha attirato tantissime persone nel corso degli anni.

Dai TikTok alla vita reale: proprio grazie al lavoro sui social, infatti, la De Crescenzo è riuscita anche a portare nella vita reale quello che sta diventando un vero e proprio lavoro. Ha aperto un suo store a Napoli, dove ha commercializzato dei prodotti molto particolari, ed ha lavorato anche sulla sua immagine per creare un vero e proprio business.

Rita De Crescenzo, ma quanto guadagna? Cifre da capogiro

Benefici in termini economici anche molto importanti, considerando anche la vita di Rita precedente alla sua esplosione sui social. La donna napoletana col tempo ha affinato anche quelle capacità di marketing che oggi le consentono di rivestire il ruolo di influecer ed al contempo essere protagonista anche ad alcuni eventi.

Compleanni, comunioni, matrimoni o anche battesimi, Rita viene chiamata spessissimo a presenziare ad eventi di questo tipo, soprattutto perchè molto bambini la seguono ed amano cantare quelli che sono i suoi tormentoni che spesso sono diventati virali sui social.

Ma quanto guadagna la bella ‘TikToker’ napoletana? Parliamo di cifre molto importanti, che la stessa Rita ha confermato proprio attraverso un’intervista rilasciata a ‘Le Iene’: la De Crescenzo, infatti, ha rivelato che attraverso le sue attività (soprattutto quelle legate agli eventi) guadagna intorno ai 12 mila euro al mese. Uno stipendio che farebbe invidia anche a medici e professori, tanto per intenderci.