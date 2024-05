Quanto guadagna Amadeus? Non ci credereste mai, la cifra è da capogiro, altro che calciatori

Ma quanto guadagna Amadeus? Il conduttore più amato del momento vanta dei numeri davvero stellari.

Le ultime edizioni del ‘Festival di Sanremo’ sono state contraddistinte da un numero di ascolti impressionante, frutto di un lavoro molto importante in sede di preparazione, produzione ed ovviamente esecuzione. Non c’è dubbio alcuno che la figura di Amadeus abbia avuto un ruolo fondamentale in questo senso, visto che proprio il conduttore e direttore artistico di queste ultime edizioni del Festival è stato vero centro nevralgico di tutto il lavoro.

Attraverso di lui si è lavorato su diversi aspetti, tra cui ovviamente anche quello fondamentale della formazione di quelli che sono stati i cast degli ultimi anni. Anche i vincitori del Festival che si sono susseguiti durante le sue direzioni artistiche, sono proprio il frutto di questo costante lavoro alla ricerca della formula migliore per fare breccia anche nei cuori dei più giovani.

Insomma, Amadeus è stato il ‘Festival di Sanremo’ negli ultimi anni, cosi come è successo per alcuni suoi colleghi che l’hanno preceduto: tra tutti, spesso si è fatto il paragone con Pippo Baudo, un altro che ha scritto la storia di questa rassegna canora che ad oggi rappresenta uno degli eventi più importanti del nostro paese.

Quando guadagna Amadeus? Si parla di cifre da urlo

In molti, ad oggi, si chiedono concretamente quanto abbia guadagnato in questi anni il conduttore nativo di Ravenna, ed eventualmente a quanto ammonti quello che è il suo stipendio. In questi mesi, tra l’altro, Amadeus è stato anche protagonista del ‘mercato’ televisivo, visto che il suo addio alla RAI (e conseguente approdo a Warner Discovery) ha fatto discutere e non poco.

E proprio per convincere Amadeus a lasciare il servizio pubblico c’è voluto uno sforzo in termini economici non indifferente: ma di quanto parliamo? Secondo alcune fonti di informazione, Discovery ha messo sul piatto un accordo di quattro anni che dovrebbe portare nelle tasche del conduttore una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Numeri da capogiro, considerando anche come si è evoluto il mercato televisivo negli ultimi anni.

Facendo un passo indietro, basti pensare che Amadeus anche per il ‘Festival di Sanremo’, è riuscito a strappare degli accordi economici molto interessanti: attraverso alcune fonti di informazione si parla di un cachet da 700 mila euro, soltanto parlando dell’ultima edizione del Festival.