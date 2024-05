Chiara Ferragni e Fedez, arriva un comunicato ufficiale che lascia pochi dubbi

Cosa sta succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni? Ci siamo, stavolta tutto è diventato ufficiale: l’addio è definitivo, svelato il motivo.

Sono mesi che sono al centro dell’attenzione, e sembra non siano ancora pronti a vivere lontani dai riflettori. Che ci restino volutamente e per una questione di ‘retaggio mediatico’, Chiara Ferragni e Fedez pur non essendo più una coppia restano argomento di discussione preponderante nei salotti televisivi ed anche quelli social.

Certo, non ci si poteva aspettare niente di diverso considerando la grande attenzione mediatica che questi due hanno avuto nel corso dei mesi, basti pensare ad un matrimonio seguito a 360° televisivamente parlando, la serie tv ‘Ferragnez’ e tanto altro. Chiara e Federico sono stati anche molto amati dai fan, che nel tempo sono andati aumentando esponenzialmente.

Poi sono arrivati i problemi, personali, legati soprattutto a Chiara ed i vari la scandali che la giovane imprenditrice digitale ha dovuto fronteggiare, tra bambole e pandori. Senza dimenticare, ovviamente, anche quelle che sono state le polemiche che negli anni hanno visto al centro dell’attenzione anche lo stesso Fedez, dalla presunta ‘censura’ della RAI al bacio con Rosa Chemical a Sanremo, tanti per citare eventi di recente storia.

Ad oggi, però, è soprattutto il loro matrimonio (o quello che ne resta) a far parlare il pubblico. Che i due si siano allontanati in maniera importante (definitiva?) è sotto gli occhi di tutti. In molti, però, nutrono ancora la speranza che le cose possano ad un certo punto sistemarsi. Potrebbe davvero andare cosi?

Fedez-Ferragni, stavolta non ci sono dubbi: l’addio è definitivo, il motivo

Le speranze di un ritorno sono andate ridimensionandosi col tempo, sia per le interviste rilasciate dai due, ma anche per quello che è sembrato un atteggiamento chiaro sui social. C’è, proprio in questo senso, una notizia che per alcuni suona come una vera e propria ufficialità della rottura tra Federico e Chiara, senza possibilità di tornare indietro.

Per due che hanno da sempre utilizzato il web per veicolare anche messaggi importanti e molto diretti, c’è un aspetto che non è passato inosservato: Fedez e la Ferragni non si seguono più su Instagram. Proprio su questo c’è tutta una fetta di fan che sta ragionando da giorni: possibile che questa possa rappresentare la svolta che ratifica concretamente la rottura definitiva tra i due?

Secondo alcuni è proprio cosi: quando si parla dei ‘Ferragnez‘, quello che accade sui social è una finestra concreta sulla vita reale. Cosi sembra sia anche in questo caso, l’addio è ormai ad un punto di non ritorno.