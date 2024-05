L’amante di Ilary Blasi viene picchiato! Era presente anche Fedez. Sapete cosa è successo?

Fedez al centro della polemica: stavolta c’entra un pestaggio, il rapper è di nuovo nei guai? Ecco sta sta succedendo.

Come se non fosse già abbastanza al centro dell’attenzione mediatica ormai da mesi, per il rapper Federico Lucia (in arte Fedez) sembra davvero non esserci pace. La separazione da Chiara Ferragni ha monopolizzato i talk show televisivi per settimane, grande grande dibattito anche sui social e fra tutti i fan di una coppia che in questi anni ha assunto una connotazione molto simile a quella della ‘Royal Family’ inglese: molti, infatti, si sono lasciati andare a questa particolare similitudine tra le due famiglie, ovviamente anche in chiave provocatoria.

La Ferragni, ovviamente, ha avuto non poche gatte da pelare, considerando che la crisi con il marito è arrivata in concomitanza con lo scandalo Pandoro, che ha messo Chiara al centro di un polverone mediatico e giudiziario davvero considerevole. L’imprenditrice digitale ha chiesto scusa, provando anche a muoversi tra le polemiche, ma il peso delle critiche è stato tale da spingerla anche ad allontanarsi dai social per un periodo di tempo.

Fedez, nel frattempo, ha provato a stare vicino a sua moglie e i suoi figli, dovendo al contempo affrontare una crisi familiare che secondo alcuni si è trascinata addirittura dallo scorso ‘Festival di Sanremo’, quando Chiara era una delle co-conduttrici di Amadeus.

In queste ore, però, c’è un altro polverone che si è sollevato: ad essere travolto, stavolta, è proprio il rapper milanese. Tutto è cominciato all’interno della discoteca ‘The Club’ in Brera, a Milano, dove Fedez è stato protagonista di momenti di altissima tensione con Cristian Iovino, personal trainer dei VIP e noto per quel famoso caffè con Ilary Blasi. Tra i due sarebbe scoppiata una rissa alla quale hanno partecipato anche altre persone.

Fedez, la rissa e le indagini: cosa è successo?

I due non se le sono mandati a dire, come riportato da diversi organi di stampa tra cui ‘Ansa’. Successivamente, entrambi hanno lasciato il locale ed è lì che si è sviluppata una strana dinamica che è al vaglio degli inquirenti, visto che il PM Michela Bordieri ha aperto un fascicolo sulla questione.

Lo stesso Cristian Iovino, infatti, sarebbe stato pestato da un gruppo di persone riconducibili, secondo le ricostruzioni delle ultime ore, a quanto accaduto all’interno del ‘The Club’. Alcuni testimoni, stando a quanto viene riportato in queste ore, avrebbero visto anche Fedez insieme alle persone che hanno pestato Iovino, anche se il rapper non avrebbe partecipato attivamente al pestaggio.

Anche le telecamere di sorveglianza confermerebbero la presenza di Fedez che, al momento, non è indagato: Iovino, infatti, non ha sporto denuncia e all’arrivo dei carabinieri ha rivelato di non aver riconosciuto nessuno durante il pestaggio.

Una situazione che chiaramente getta ombra sulla figura del rapper che ora dovrà affrontare una nuova tempesta, arrivata proprio in un momento in cui lo stesso Federico sembra aver ritrovato serenità dopo la separazione con la Ferragni.