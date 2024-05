La notizia è molto triste: Wanda Nara torna in tv ma il motivo è scioccante

Wanda Nara torna in tv: c’è un triste motivo, però, che si cela dietro questa nuova esperienza sul piccolo schermo.

Tra le donne che in questi anni hanno conquistato il grande consenso del pubblico televisivo italiano, senza dubbio rientra anche Wanda Nara: proprio la modella e showgirl argentina, infatti, è riuscita ad entrare nel mondo dello spettacolo nostrano in maniera esplosiva ma soprattutto graduale, toccando punti molto diverti sotto il punto di vista contenutistico. Le ospitate durante il programma ‘TikiTaka’ su Italia 1 come agente di Mauro Icardi, hanno rappresentato il primo step di quella che a tutti gli effetti è diventata una carriera poliedrica.

Sul piccolo schermo, infatti, abbiamo visto Wanda nelle festi di opinionista per quanto riguarda il mondo del calcio, poi al ‘Grande Fratello Vip’, in studio insieme ad Alfonso Signorini che l’ha voluta fortemente proprio per sfruttare una personalità molto spiccata; in quest’ultimo caso, però, l’esperienza televisiva è durata davvero poco tempo.

Poi c’è stata la partecipazione a ‘Ballando con le stelle‘, vero snodo cruciale per quanto riguarda la carriera di Wanda nel mondo dello spettacolo: la bella showgirl argentina non ha solo ha vinto il programma insieme a Pasquale La Rocca, battendo in finale Simona Ventura e Samuel Peron, ma ha anche conquistato un consenso di pubblico larghissimo e convincente.

Cosa dobbiamo aspettarci adesso da Wanda? Di sicuro è ormai chiaro quanto il pubblico ami il suo personaggio, che è finito al centro dell’attenzione anche durante la crisi con il marito Mauro Icardi: in molti ricorderanno l’intervista a ‘Verissimo’ con Silvia Toffanin, momento molto atteso dal pubblico anche per ascoltare concretamente le parole di una donna con un carisma non indifferente.

C’è da capire cosa c’è nel futuri della Nara: una notizia giunta in questi giorni conferma che la rivedremo molto presto, per la gioia di quelli che sono i suoi fan e non aspettavano altro di avere una nuova occasione per rivederla sul piccolo schermo, in Italia.

La modella argentina, infatti, sta partecipando al programma ‘L’acchiappa Talenti’, nuovo format condotto da Milly Carlucci. Wanda è stata, però, chiamata in un secondo momento per sostituire un grande assente. Nel cast, infatti, doveva esserci anche Nino Frassica che ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione.

Il motivo è legato alla scomparsa del caro fratello Matteo, che ha spinto proprio il comico e conduttore siciliano a rinunciare, dando così modo alla signora Nara-Icardi di prendere il suo posto. Proprio lei, tra l’altro, ha prontamente lanciato un messaggio di cordoglio e vicinanza propria a Frassica durante un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, dimostrando ancora una volta di essere una donna di grande sensibilità.