“Ilary Blasi al posto di Luxuria”, notizia sconvolgente all’Isola dei Famosi, cosa succede adesso?

La notizia sta facendo il giro del web ed ha lasciato tutti senza parole: Ilary Blais ed il ritorno al posto di Vladimir Luxuria, è tutto vero?

L’Isola dei Famosi resta uno dei format televisivi più amati dal pubblico, e proprio per questo chi ne detiene i diritti si aspetta tanto sotto il punto di vista della resa su piccolo schermo ed ovviamente in termini di ascolti. Quest’anno, va detto, molte cose non hanno funzionato e sembra si possa andare incontro anche a dei cambiamenti molto importanti a livello strutturale. In casa Mediaset si sono già aperte le riflessioni, ed i motivi sono semplici.

Partiamo dal gradimento del pubblico che, al netto dei numeri, sembra diventato sempre più scarno anche in base a quello che si legge sui social: molti i commenti critici nei confronti del programma, a cominciare dalla scelta del cast. Ad oggi i concorrenti sembrano sempre ‘meno famosi’ col passare del tempo, ed in questa edizione molti hanno rimarcato proprio questo problema. Insomma, c’è stato qualcosa di sbagliato nella composizione della struttura del programma.

Poi gli ascolti, i freddi numeri, che parlano di una percentuale di share media ben inferiore rispetto a quella del 2023 (non si supera il 17%), ed è proprio questo a rappresentare un campanello d’allarme molto serio per editore e produzione. Cosa fare, dunque, per invertire la rotta?

Isola dei famosi, colpo di scena: cambio alla conduzione?

C’è chi si è schierato apertamente anche contro la scelta degli opinionisti: Sonia Bruganelli (già protagonista con il ‘Grande Fratello Vip’) e Dario Maltese non hanno colpito il pubblico, abituato ormai ad opinionisti con una caratterizzazione maggiore e magari anche un senso macchiettistico molto più evidente. Proprio Signorini ha tentato l’esperimento (parzialmente riuscito) di Cesara Buonamici per l’ultima edizione del ‘Grande Fratello’, ed anche in questo caso le critiche sono state le stesse.

Poi c’è il discorso legato alla conduzione: Vladimir Luxuria può di sicuro vantare i complimenti di un pubblico che non l’ha bocciata, ma nemmeno promossa a pieni voti: qualcosa non ha convinto anche nel suo stile di conduzione, ed ecco che proprio sotto questo punto di vista c’è chi ha sganciato la bomba.

Sul web, infatti, si rincorre la voce secondo la quale Ilary Blasi (amatissima dal pubblico) potrebbe essere richiamata proprio per la prossima edizione de ‘L’Isola dei famosi’, qualora Mediaset decidesse concretamente di puntare ancora sul format.