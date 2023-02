Indennità Disoccupazione | A Febbraio ci sono più soldi, ma solo per alcuni

By

L’indennità di disoccupazione di Febbraio 2023 registrerà un aumento, ma solo per gli ex lavoratori in possesso di alcuni requisiti.

L’aumento una tantum potrebbe essere accreditato anche ai disoccupati che hanno già percepito la NASPI per il periodo massimo previsto dalla legge, sempre però a patto che rientrino nei parametri appena citati.

L’aumento NASPI previsto per il mese di Febbraio 2023 è di 150 Euro. Si tratta di una misura introdotta dal Decreto Aiuti ter emanato dal Governo Draghi.

La NASPI di Febbraio non sarà erogata contemporaneamente a tutti coloro che hanno diritto di percepirla. In ogni caso però dovrebbe arrivare intorno al 15 Febbraio.

In linea generale i soldi della NASPI di Febbraio 2023 dovrebbero cominciare ad arrivare oggi 8 Febbraio in Sicilia e domani 9 Febbraio a Napoli, Isernia, Verona, Ravenna, Cagliari e Roma.

Una seconda quota della NASPI arriverà tra il 16 e il 30 del mese.

Bisogna ricordare che i lavoratori autonomi e i titolari di disoccupazione che non hanno comunicato il reddito presunto entro il 31 Gennaio con il modello NASPI – Com non riceveranno l’indennizzo di disoccupazione.

A chi e come arriva l’aumento nell’indennità di disoccupazione a Febbraio 2023

Il bonus una tantum di 150 Euro viene automaticamente accreditato sul conto sul quale si riceve la NASPI senza la necessità di fare alcuna domanda a tutti coloro che nel mese di Novembre 2022:

percepivano l’indennità di disoccupazione

erano titolari di Dis-Coll

erano titolari di mobilità in deroga o di trattamenti d’importo pari alla mobilità

percepivano la disoccupazione agricola nel 2021

coloro che hanno già beneficiato dell’indennità Covid-19

i lavoratori autonomi occasionali

gli incaricati di vendite a domicilio.

Riceveranno automaticamente i 150 Euro anche i collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca, lavoratori stagionali, lavoratori dello spettacolo che entro il 31 Gennaio hanno presentato la domanda.

I cittadini esclusi dal bonus di 150 Euro di Febbraio sono invece coloro che a Novembre non beneficiavano della Naspi anche se hanno ricevuto il bonus di Gennaio.

Bisogna ricordare che il bonus una tantum di 150 Euro arriva in un secondo momento rispetto alla NASPI, quindi non viene versato nello stesso momento. Prima di fare le dovute verifiche è bene, quindi, attendere qualche giorno.