I titoli dei duetti nella serata cover di Sanremo? Sono fantastici

Dopo ipotesi e indiscrezioni Amadeus rivela la lista completa dei titoli della serata cover di Sanremo 2023: pezzi fantastici, cresce l’attesa.

Si avvicina sempre più l’attesissima data d’inizio ufficiale della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Una trepidazione ormai iniziata già mesi fa, quando il confermatissimo direttore artistico Amadeus ha lanciato in pillole le sue prime anticipazioni. Si sono alternati nomi ed ipotesi in un turbine di rumors che non smettono di placarsi.

Parte il 7 febbraio la kermesse musicale più discussa che, come da tradizione, attira attorno a sé l’attenzione generale dei media. Merito sicuramente di un cast che si preannuncia, ancora una volta, assolutamente vincente. Le storiche leve della musica italiana si alternano con i nuovissimi nomi provenienti dal mondo dei giovani, per un mix perfetto che metterà d’accordo tutte le generazioni.

Naturalmente non mancano i gossip anche sui co-conduttori, una su tutti Chiara Ferragni. Tra consuete polemiche e soffiate da dietro le quinte, l’evento è ormai alle porte e non resta che scoprire gli ultimissimi dettagli in fatto di ospiti e duetti. Già da diversi giorni le indiscrezioni avevano lasciato trapelare alcuni degli artisti che avrebbero accompagnato i cantanti in gara nella serata delle cover. Ora arriva la lista ufficiale.

Super ospiti nella serata duetti: tutti i titoli delle cover di Sanremo

Oltre alle classiche serate di gara in cui i big propongono il loro inedito, crea molta attesa ogni anno anche la serata dedicata alle cover. Al fianco dei partecipanti infatti, compaiono amici e colleghi che si uniscono nell’esibizione, che regala spesso forti emozioni portando sul palco altrettanti grandi artisti.

La lista ufficiale di nomi e titoli è finalmente arrivata proprio da Amadeus, che ha deciso di comunicarla a Viva Rai2!. Salgono sul palco dell’Ariston venerdì sera Anna Oxa con il dj iLjard Shava, portando il brano “Un’emozione da poco“. Colla Zio canta con Ditonellapiaga la canzone “Salirò” di Daniele Silvestri, mentre Ariete con Sangiovanni cantano “Centro di gravità permanente” di Battiato. Gli Articolo 31 duettano con Fedez portando un medley del gruppo, mentre i Coma_Cose cantano la loro versione di “Sarà perché ti amo” con i Baustelle.

Arriva Carla Bruni a duettare con Colapesce Dimartino sulle note di “Azzurro” di Celentano, mentre Elodie con BigMama cantano “American Woman“. Grignani proporrà la sua “Destinazione paradiso” in compagnia di Arisa, Gianmaria canta con Manuel Agnelli “Quello che non c’è” degli Afterhours, I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi in un medley dei loro successi, LDA canta con Alex Britti “Oggi sono io“.

Duetto potente per Giorgia che porta Elisa a cantare un medley tra “Di sole e d’azzurro” e “Luce“. Mara Sattei con Noemi regalano “L’amour toujour“, mentre Madame con Izi cantano “Via del campo” di De André. Per Lazza arrivano Emma e Laura Marzadori con “La fine” di Tiziano Ferro, mentre per Leo Gassman arrivano Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo con un medley di Bennato.

LEGGI ANCHE: Quanto costa davvero il biglietto per il Festival di Sanremo?

Marco Mengoni punta su “Let it be” che canterà con il Kingdom Choir, Levante con Renzo Rubino si esibiranno in “Vivere” di Vasco Rossi, Mr. Rain con Fasma in “Qualcosa di grande” dei Lunapop e Olly con Lorella Cuccarini in “La notte vola“. I Modà duettano invece con Le Vibrazioni in “Vieni da me“, Will canta con Michele Zarrillo “Cinque giorni“, Shari con Salmo in un medley di Zucchero, Tananai con Don Joe in “Vorrei cantare come Biagio” e Sethu con Bnkr44 che cantano “Charlie fa il surf“.

Il colpaccio di Ultimo è invece, il medley con Eros Ramazzotti, in compagnia dello stesso cantautore sul palco dell’Ariston. Paola e Chiara scelgono di duettare con Mark & Kremont in un loro medley e Rosa Chemical con Rose Villain in “America” della Nannini.