Continuano ed emergere dettagli sulla sua latitanza dell’uomo: “Non sapevo di essere l’amante del boss”, la storia è sconvolgente

L’arresto di Matteo Messina Denaro è avvenuto ormai diverse settimane fa dopo un periodo di latitanza durato trent’anni. Una svolta, un momento attesissimo per il quale le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo e con grande impegno. Continuano ad emergere dettagli sulla vita prima della cattura: “Non sapevo di essere l’amante del boss”, la storia che lascia a bocca aperta.

Del suo arresto si è parlato a livello internazionale, a dimostrazione di quanto Denaro fosse considerato pericoloso, di quanto si trattasse di una figura di spicco nell’ambiente criminale. Dal momento della cattura l’attenzione attorno a questo personaggio è altissima e la curiosità sembra non voler scemare.

Si è parlato delle sue condizioni di salute, della situazione in carcere e, adesso, come riportato da “Il Corriere della Sera”, arriva una storia che lascia davvero a bocca aperta.

La storia incredibile: “Non sapevo di essere l’amante del boss”

Questa sarebbe stata l’ammissione di una donna che si è recata dagli investigatori a poco tempo di distanza dalla cattura di Messina Denaro. Avrebbe, infatti, visto la sua foto rimbalzata su tg e quotidiani e si sarebbe resa conto della sua vera identità.

Andiamo con ordine. A quanto pare la donna avrebbe frequentato, come da lei stessa raccontato agli inquirenti, il boss, instaurando con lui una relazione sentimentale. Gli incontri tra i due sarebbero avvenuti fino a pochi giorni prima rispetto al momento dell’arresto. La coppia si sarebbe vista anche a casa di Denaro, nel suo appartamento.

Alle forze dell’ordine, la diretta interessata avrebbe spiegato che l’uomo si era presentato a lei non come Matteo Messina Denaro, ma usando un nome falso. E che lei non avrebbe mai sospettato o immaginato chi fosse realmente.

La loro, dunque, sarebbe stata ai suoi occhi una storia come tutte le altre. La descrizione del boss fatta dalla donna sarebbe quella di un uomo gentile. Solo dopo la cattura, quando la notizia ha catalizzato l’attenzione pubblica, si sarebbe resa conto di chi fosse in realtà.

Non ci sono, al momento, altre informazioni a riguardo, di sicuro gli inquirenti sono al lavoro per indagare a fondo su quanto dichiarato dalla testimone. Una storia che appare davvero sconvolgente e che lascia tutti a bocca aperta.