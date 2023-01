A Napoli arriva la pasticceria per adulti, e sta facendo una rivoluzione

Apre una pasticcera ‘per adulti’ a Napoli nel noto quartiere Vomero, per moltissimi è un’idea originale ma le polemiche non mancano

È stata da poco inaugurata a Napoli, al Vomero, una particolare pasticceria ‘per adulti’. Si tratta di Mr Dick, una novità che in moltissimi stanno apprezzando ma che sta attirando anche moltissimi critiche e polemiche.

Davanti al locale in molti si mettono in fila, incuriositi e divertiti all’idea di provare un dessert dalla forma osé. Non c’è nulla di osceno fuori dalla pasticceria, i loro dolci infatti non sono esposti in vetrina, chi desidera vederli e gustarli devono necessariamente entrare.

Sono in molti a pensare che sia un’idea molto originale quella di realizzare prodotti che riproducono la forma del genitale maschile e femminile. A Napoli è stata aperta da pochissimo ma in altre città questo tipo di attività è famosa da tempo, non tutti infatti restano stupiti davanti al locale.

Tanti commenti positivi ma anche molte critiche per Mr. Dick, la pasticcera sexy a Napoli