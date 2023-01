Addio di Mammuccari a Le Iene: la versione ufficiale era una balla

L’addio di Teo Mammuccari a Le Iene, il programma condotto insieme a Belen Rodriguez, ha fatto scalpore ma i veri motivi escono ora.

Prima Mammuccari era letteralmente scomparso dal programma, lasciando Belen a condurre da sola lo show per un’intera trasmissione.

Inizialmente si pensava a un possibile contrasto tra i due presentatori o a un problema di salute di Teo ma entrambe le ipotesi sono state completamente scartate.

Quasi subito infatti sono trapelate indiscrezioni su una lite furibonda tra Teo Mammuccari e una persona della produzione del programma.

A poche ore di distanza dall’evento è stato poi reso pubblico un comunicato ufficiale di Mediaset in cui si spiegava che l’allontanamento di Teo Mammuccari era previsto da tempo, addirittura previsto dal suo contratto.

Secondo l’azienda infatti, allo scadere del dodicesimo mese di conduzione di Le Iene, era previsto che Mammuccari lasciasse il programma per “dedicarsi a nuovi progetti di intrattenimento” a cui si stava lavorando nei cantieri televisivi di Italia Uno.

A quanto pare, però, si trattava di una dichiarazione di comodo che non corrisponde a verità.

Perché Mediaset ha detto una bufala sull’addio di Mammuccari a Le Iene?

Secondo quanto riportato da alcune testate di gossip, Teo Mammuccari aveva pesantemente litigato con Davide Parenti, autore dello Show.

Il Magazine online di Roberto D’Agostino, Dagospia, aveva fornito qualche dettaglio ulteriore. La lite sarebbe stata davvero furiosa, con urla fortissime e porte sbattute.

Dopo l’uscita del comunicato stampa di Mediaset c’è stato qualche giorno di silenzio stampa e Mammuccari ha preferito non esporsi sulla questione, senza dare una propria versione dei fatti.

Sempre Dagospia però ha raggiunto Davide Parenti e gli ha chiesto di commentare sia l’accaduto sia quanto specificato nella nota ufficiale mediaset.

Anche Davide Parenti avrebbe potuto chiudersi in un deciso silenzio stampa per evitare che il gossip si espandesse a macchia d’olio, ma ha preferito non farlo.

In realtà non ha rilasciato dichiarazioni particolarmente lunghe e dettagliate, si è limitato a dire di non voler commentare la situazione “per non nuocere a nessuno”.

Cosa si può dedurre da questa brevissima frase? Che non si è trattato affatto di una separazione prevista e tantomeno consensuale: il comunicato ufficiale non riportava tutta la verità.

Evidentemente la lite è davvero avvenuta e qualcuno (probabilmente Mammuccari) ha tenuto un atteggiamento non idoneo alla situazione. Proprio in virtù della stima professionale che però deve intercorrere tra Mammuccari e Parenti, quest’ultimo ha deciso di non esprimersi sulle azioni del conduttore.