Napoli-Roma, dove vederla in diretta e streaming

La sfida delle 20:45 di domenica 30 gennaio opporrà la Napoli capolista alla Roma di Mourinho. Ecco dove poter vedere l’attesissima sfida in diretta, in tv o in streaming.

Il match al Maradona che vedrà scontrarsi il Napoli capolista e la Roma per la ventesima giornata di Serie A è uno degli appuntamenti più interessanti del weekend calcistico. I giallorossi arrivano all’appuntamento con 37 punti.

Ciò significa che i giallorossi hanno gli stessi punti di Lazio e Inter e che sono a -1 dal Milan secondo. I partenopei sono primi a quota 50: i veri dominatori del campionato.

All’Olimpico vinse la formazione di Spalletti grazie a una rete di Osimhen. Ma la Roma arriva un po’ più in forma rispetto all’andata, e Mourinho sembra più combattivo che mai. Oltre la sfida si giocherà anche sugli spalti, dove si preannuncia una situazione assai delicata, specialmente dopo gli scontri fra gli ultras di qualche settimana fa in autostrada.

Josè Mourinho, prima di Napoli-Roma, ha spiegato che Zaniolo non sarà convocato. Con parole molto dure lo Special One ha fatto capire che la situazione è grave. “Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia sembra stia diventando realtà“, ha detto Mou in conferenza stampa. “Mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo”. Il tecnico portoghese accusa Zaniolo di scarsa lealtà e professionalità: “Già è un mese che dice che vuole andare via, che non vuole più giocare con questa maglia o allenarsi con questo gruppo“.

Dove vedere Napoli-Roma in tv e in streaming

Per il Napoli non ci sono indisponibili. Rientrerà anche Kvaratskhelia, assente a Salerno per influenza. Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini. Ma non ci saranno appunto Zaniolo (per questioni di mercato) e Celik (squalificato).

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN, la piattaforma che detiene in esclusiva i diritti di sette partite su dieci per ogni giornata di Serie A. La gara sarà dunque visibile scaricando l’app sulle smart tv compatibili e su tutti i dispositivi che supportano l’applicazione… Lo streaming è in diretta in esclusiva su DAZN: basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, scaricare l’app, che gira su telefonici, pc, tablet e console.

Gli abbonati sia a Sky che a DAZN, inoltre, avranno la possibilità di vedere la partita in diretta tv attivando ZONA DAZN e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.