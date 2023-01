Chi è Adriano Aragozzini: tutto su di lui

Ospite della puntata del 29 gennaio di Domenica In, Adriano Aragozzini tra vita privata e professionale: chi è lo storico volto dello spettacolo.

Come di consueto il pomeriggio di Rai Uno ospita Domenica In per un’altra imperdibile puntata ricca di ospiti e di interviste esclusive condotte da Mara Venier. Nell’appuntamento del 29 gennaio tra gli altri arriverà in studio Adriano Aragozzini, volto noto del mondo musicale e dello spettacolo in genere, nonché amico e collaboratore di tantissimi vip.

Classe 1938 originario di Roma, è un celebre giornalista e produttore discografico, televisivo e teatrale. Da ventenne si avvicina alla scrittura lavorando per Oggi e Sorrisi e Canzoni e proprio in occasione di un’intervista, ha modo di conoscere il cantante Gino Paoli, che lo vuole come suo manager.

Da quel momento si apre per Aragozzini un’esperienza importante nel settore, che lo porta a diventare promotore di artisti del calibro di Patty Pravo, Tenco e Modugno. La sua vita però, è stata segnata da momenti altalenanti. Il grande successo è stato accompagnato anche da diversi dolori in ambito familiare.

La vita di Adriano Aragozzini tra successo e dolore

Molto fortunato dal punto di vista professionale, il nome di Adriano Aragozzini è legato anche al Festival di Sanremo. Dal 1989 al 1991 infatti, il manager delle star italiane diviene il direttore artistico della kermesse, alla quale apporta degli storici cambiamenti. Si ricorda ad esempio, l’introduzione per sua scelta dell’esecuzione dei brani dal vivo, ma anche l’abbinamento con artisti internazionali.

Anche con questi infatti, è stato a stretto contatto, organizzando in Italia i concerti di Ray Charles, Tina Turner, Ella Fitzgerald e molti altri. Si può dire però, che Aragozzini non sia stato altrettanto fortunato dal punto di vista della vita privata, nella quale si è trovato a dover affrontare diversi dolori.

Sposatosi tre volte, il produttore musicale è stato colpito nel 1993 dalla morte della giovane seconda moglie, scomparsa all’età di 35 anni a causa di un tumore. Poi la paternità arrivata con la terza compagna, Olimpia Cagnola, dalla quale ha avuto tre figli.

Anche l’ultima di questi però, Gigliola, è tragicamente scomparsa all’età di 23 anni nel 2001 a causa della leucemia. Una vita intensa e ricca di aneddoti che sicuramente Aragozzini non mancherà di raccontare durante la sua intervista a Domenica In, tra emozioni e ricordi del Festival di Sanremo, a pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2023.