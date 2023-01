La classifica delle città più care in Italia: una ti stupirà

By

L’inflazione cambia la vita di tutti, in peggio, e modifica anche la classifica delle città più care d’Italia. Ecco quali sono i centri in cui si spende di più per vivere.

Secondo l’Unione nazionale consumatori, l’inflazione non ha lo stesso peso in tutte le città italiane. Ovviamente i fattori in gioco sono molteplici e dunque il costo della vita sale secondo logiche poco prevedibili.

La speciale classifica è relativa al 2022 e prende in considerazione l’aggravio economico medio per famiglia, considerando bollette, costi dei servizi essenziali e dei beni di consumo. Analizzando però la classifica delle città più care in Italia si nota subito che i centri dove l’inflazione colpisce più duro sono al Nord. O almeno questo è emerso dalle analisi dell’Unione nazionale consumatori (UNC) sull’incremento del costo della vita.

La speciale capolista in questa speciale top 10 è infatti la città più a Nord d’Italia: Bolzano. Il capoluogo dell’omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige subisce infatti un’inflazione molto alta. La media nazionale registrata a dicembre 2022 è dell’8,1%, a Bolzano, invece, l’inflazione media è pari a +9,7%. E ciò significa che le famiglie bolzanine subiranno un aumento di spesa annuo intorno a 2.578 euro.

Al secondo posto troviamo un’altra città molto a Nord: Trento. Qui si registra un’inflazione al 9,3% e un aumento di spesa annuo a 2.434 euro. La sorpresa arriva al terzo posto, dove c’è Bologna. La Dotta registra un 9% di inflazione e un costo extra annuo di 2.245 euro.

La classifica delle città più care in Italia

Scoperto il podio, ecco le altre città più care d’Italia. Al quarto posto c’è Forlì, con inflazione ferma a 9,2%, e costi aumentati di 2.223 euro. Subito dopo, al quinto, c’è Cesena, con inflazione sempre a 9,2% e 2.223 euro di spese in più. Al quinto posto si trova la città che nella percezione comune è giudicata come la più cara: Milano (8,1%, 2.199 euro). Più giù, al sesto, c’è Piacenza (9,1%, 2.199 euro). Settimo posto per Ravenna (9%, 2.175 euro). All’ottavo si trova Brescia (8,2%, 2.162 euro). Al nono c’è Varese (8,1%, 2136 euro). Decimo posto per Verona (9%, 2.095 euro).

La prima città del Sud si trova al dodicesimo posto, ed è Catania. Qui l’aumento è più o meno contenuto (intorno ai 2.000 euro) ma l’inflazione media è da record, con un +10,3%.

Quali sono invece le città dove il costo della vita è inferiore all’inflazione nazionale? Secondo la classifica se la passano bene a Campobasso, dove l’inflazione media è di 7,5% e la spera aggiuntiva sale di 1.300 euro circa. Al secondo posto delle città “virtuose” c’è Catanzaro, con un’inflazione al 7,4% e un incremento di spesa di 1.382 euro. Al terzo posto Potenza, col 7,1% e una spesa extra annua di 1.402 euro. In quarta posizione c’è una città del Centro Italia: Ancona (7,2%, 1.431 euro). Al nono posto una sorpresa: una città del Nord, e cioè Vercelli (7%, 1.486 euro).

LEGGI ANCHE: Gli italiani si stanno licenziando in massa: cosa sta succedendo?

E a Napoli? Nel capoluogo di Regione campano si registra un tasso annuo in aumento del 7,2%. L’anno scorso Napoli era stata una delle città più virtuose, cioè dove il costo della vita era rimasto più basso, ma la musica sta cambiando.