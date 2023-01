Come risparmiare sul carburante nel 2023: i migliori trucchi

Ci sono infatti dei trucchi che non possono essere certo sottovalutati se volete risparmiare il vostro denaro. Innanzitutto è fondamentale migliorare le condizioni del veicolo che guidate, uno dei suggerimenti per limitare il consumo di benzina, diesel ed ogni altro tipo di carburante è quello di accelerare con dolcezza cercando di mantenere sempre una costante velocità. Evitando di schiacciare continuamente l’acceleratore non vi farà sprecare quantità inutili di carburante.

Risparmiare sui consumi di carburante, altri utili comportamenti da mettere in pratica

Guidare con calma non solo vi farà risparmiare l’utilizzo di carburante ma renderà la guida molto più sicura e vi consentirà di salvaguardare la salute del vostro veicolo. Per rendere migliore l’efficienza e il consumo di carburante è fondamentale effettuare una regolare manutenzione del mezzo. Assicuratevi quindi che la pressione dei pneumatici sia corretta, che l’olio sia pulito e sostituite i filtri, ciò durante la guida ridurrà il consumo di carburante.

Non tutti sanno che avere pneumatici sgonfi può comportare un consumo più elevato di benzina o diesel dal momento che durante la guida ci sarà sulle ruote una resistenza maggiore. Anche un’adeguata quantità di olio motore è fondamentale poiché essendo correttamente lubrificati i motori funzioneranno meglio.

LEGGI ANCHE: Riforma Fisco verso l’approvazione: tutte le novità per i lavoratori e non solo

Questi sono dei semplici controlli che di tanto in tanto potete effettuare direttamente voi per essere sicuri che il veicolo sia efficiente in modo tale da poter risparmiare sui consumi di carburante.

Se la vostra auto ha il cambio automatico provate ad inserire la marcia più alta possibile. Evitate però di schiacciare troppo l’acceleratore perché comporterebbe un consumo più elevato di carburante.