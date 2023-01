Il vero metodo per capire se ti puzza l’alito (e come rimediare)

Volete capire davvero se il vostro alito ha un cattivo odore? Il metodo usato dalla maggior parte delle persone non è quello giusto

L’alito può diventare ‘cattivo’ per moltissime ragione, come ad esempio aver mangiato dei cibi troppo speziati. Se in bocca avvertite uno strano sapore è possibile che l’alito puzzi e questo potrebbe nascondere anche un disturbo.

Capire se si ha l’alitosi potrebbe non essere sempre semplice, specie se non conosci il metodo giusto da mettere in pratica per scoprirlo. Sono in molti a commettere l’errore di respirare tra le mani e odorare per capire se l’alito puzza, ma non è così che lo capirete.

Per rendere il tutto più semplice gli esperti della Oral Health Foundation hanno reso noto un test semplicissimo da effettuare per sapere se il proprio respiro è maleodorante. Potete farlo voi stessi in qualunque momento, oltre che semplice è anche velocissimo.

Cosa bisogna fare? È semplicissimo, per prima cosa dovete leccare l’interno del polso e subito dopo odorarlo. Se ha un cattivo odore il fatto di avere l’alitosi è quasi una certezza. Questa fastidiosa condizione può essere provocata da diverse causa, come bere o mangiare cibi e bevande piccanti o dall’odore molto forte.

Cosa fare per risolvere il problema dell’alito cattivo

A rendere l’alito cattivo possono essere anche problemi alle gengive o ai denti, il fumo, la secchezza delle fauci, il reflusso, una drastica dieta e molto altro ancora. Per evitare che il problema si presenti assicuratevi di mantenere sempre pulita la bocca, la lingua e i denti.

LEGGI ANCHE: Infarto | I segnali che ti avvisano un mese prima e che ti possono salvare

Per contrastare l’alitosi ci sono alcune accortezze che non dovete sottovalutare, queste sono:

evitare di fumare

usare un dentifricio al fluoro

pulire almeno una volta al giorno con il filo interdentale o spazzolini interdentali lo spazio tra i denti

lavare almeno due volte al giorno con delicatezza le gengive e i denti

recarsi regolarmente dal dentista

una volta al giorno pulite la lingua con un detergente o un raschietto per lingua

utilizzare un collutorio o dentifricio antibatterico