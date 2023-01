Il Napoli potrebbe perdere un numero uno: lo vogliono gli inglesi

I club inglesi puntano un campione del Napoli. Giuntoli vorrebbe rinnovarlo subito, ma senza alzare troppo l’ingaggio. Si aprono quindi nuove trattative: la permanenza a Napoli non è per nulla scontata.

Fino a un anno fa sembrava destinato a lasciare, oggi è uno degli eroi del Napoli capolista allenato da Luciano Spalletti. Ma il ragazzo ha già molti estimatori in Premier. Anche il suo agente non esclude la possibilità che il calciatore possa lasciare il Napoli per accordarsi a zero con qualche club inglese.

La questione si è riaperta lunedì notte, quando l’agente del portiere del Napoli Alex Meret, Federico Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione di Rai Sport Calcio Totale. Pastorello ha infatti parlato della questione del rinnovo di Meret col Napoli e dello stato di avanzamento delle trattative. Dunque è ufficiale: Meret sta discutendo con il club di De Laurentiis per prolungare il contratto. Ma la firma è ancora lontana, perché il portiere del Napoli vorrebbe prima valutare le offerte che stanno arrivando dalle ricche squadre inglesi.

“Meret ha passato momenti difficili“, ha dichiarato Pastorello. “Sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati“.

La situazione è la seguente: Meret ha un contratto che lo lega al Napoli fino al giugno del 2024. Ha rinnovato l’anno scorso di un solo anno, per non lasciare la squadra scoperta. Ma negli ultimi mesi il ragazzo si è dimostrato indispensabile: più volte protagonista con grandi parate.

Il numero uno del Napoli corteggiato dalle squadre inglesi

La dirigenza del Napoli sarebbe pronta a estendere il contratto del classe ’97 anche subito, anche se da poco c’è stato il rinnovo che ha fissato la scadenza del rapporto al 2024. Da un punto di vista tecnico, il club di De Laurentiis avrebbe inoltre la facoltà di prolungare unilateralmente l’accordo fino al 2025. Ma Meret potrebbe annunciare anche di voler lasciare.

“Futuro a Napoli? Non lo escludo“, ha detto Pastorello. “Nel senso che Napoli è un top club. Ma Alex è giovane, mi aspetto anche che un giorno possa fare un’esperienza fuori dall’Italia perché è un ragazzo modello. Da questo punto di vista tutto può essere, però oggi come oggi io non escludo un futuro di Alex a Napoli“.

E chi prenderebbe il Napoli se il suo portiere dovesse andar via? Al momento piace molto Vicario dell’Empoli. E poi ci sono molti giovani promettenti che Giuntoli sta visionando in Sud America.