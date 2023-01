L’attore di Thor rischiò di perdere tutto (per Ballando con le Stelle!)

Brutto colpo per Chris Hemsworth: il celebre volto di Thor rischiò di perdere il suo ruolo più famoso a causa di Ballando con le Stelle, tutta la verità.

Anche i più grandi divi del mondo del cinema (nonché supereroi) nascondono i loro segreti. Nonostante la popolarità estrema che li decreta poi vere e proprie punte del grande schermo con pellicole dal successo internazionale nel curriculum, anche a loro può essere capitato qualche piccolo “scivolone” agli esordi.

Si sa, la gavetta tocca a tutti. Perfino ad uno come Chris Hemsworth. Classe 1983, originario di Melbourne, dopo gli studi capisce di avere una propensione particolare per il mondo dello spettacolo, ottenendo piccoli ruoli in produzioni televisive minori. Decretato “l’uomo più sexy del pianeta” da People, deve la sua popolarità internazionale principalmente al ruolo di Thor.

Un successo mondiale dovuto all’iconico Dio del Tuono a cui ha prestato volto e fisico statuario, con lunghi capelli biondi e martello alla mano. Eppure nei suoi esordi si nasconde un retroscena che non tutti conoscono. Un particolare talento nel ballo infatti, permise a Chris Hemsworth di fare esperienza nel mondo della tv partecipando all’edizione australiana di Ballando con le Stelle nel 2006.

In veste di concorrente, l’attore, ancora poco conosciuto, si mise alla prova con le sue doti da ballerino al fianco della professionista Abbey Ross, venendo eliminato dopo 6 settimane. Difficile oggi immaginare Thor tra un passo di salsa e uno di merengue. Proprio questo infatti, rischiò di fargli perdere il ruolo.

Per quale motivo Ballando con le Stelle rischiò di far perdere il ruolo di Thor a Chris Hemsworth

Seppur ormai sarebbe impossibile immaginarlo con un aspetto diverso, non è stata assolutamente una scelta scontata quella di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor. L’attore infatti, venne addirittura scartato al suo primo provino, poi ripetuto una seconda volta grazie all’insistenza del suo manager, William Ward, che riuscì a convincere il presidente dei Marvel Studios del suo talento.

LEGGI ANCHE: Vikings Valhalla 3 si farà? Come stanno veramente le cose

A lasciare dei dubbi sulla scelta sembra proprio essere stato Dancing with the Stars. Una “macchia” nel curriculum di Hemsworth che ha rischiato seriamente di costargli il ruolo di un eroe forte e potente, difficile da associare ad un ballerino di tango. “Kevin Feige ha detto che mi ha quasi fatto perdere il lavoro“, ha raccontato in seguito l’interprete di Thor.

“Mi disse: ‘Abbiamo visto tutti la tua audizione e in ufficio tutti erano davvero interessati. Poi alcune ragazze hanno iniziato a cercare su Google il tuo nome ed è uscito questo video di danza e ho pensato: oh no, Thor che balla? Non lo so, i fan ci mangeranno vivi!‘”, ha ripercorso l’attore. Eppure, alla fine il Thor ballerino non è dispiaciuto a nessuno.